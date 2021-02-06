Алина Загитова привела свою команду к победе в первый день Кубка Первого канала. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

В столичном "Мегаспорте" в субботу, 6 февраля, было очень много народу. Фанаты фигурного катания в 2021 году остались без чемпионата Европы, который должен был пройти примерно в это время. Но Федерация фигурного катания при поддержке Первого канала, который последние годы продвигает в нашей стране этот вид спорта особенно усиленно и хорошо, организовали новый турнир. "Команда Загитовой" противостояла "Команде Медведевой". Давнее противостояние двух ярких фигуристок современной России получило новое дыхание. И после прыжкового фестиваля, прошедшего в пятницу, наступило время битвы в короткой программе вечером в субботу.

Команда Загитовой получила название "Красная машина", и это дало мощный импульс ей. Немало людей от мира хоккея сразу же стали фанатами этой команды - во вступительном видеоролике, который предварял номер-презентацию команды, первым слово взял Александр Овечкин. Ну а посреди видео играющий в НХЛ Кирилл Капризов и вовсе сказал: "Привет, Алин!". А вот Медведева выбрала "космическую" тематику и назвала свой коллектив "Время первых". Оно и понятно - за нее катается Александра Трусова, которую все в мире фигурного катания знают как "Русскую ракету".

Алина и Женя на льду не появились, они стали капитанами команд. И вот Александра Степанова, которая в паре с Иваном Букиным победила в ритм-танце, сказала, что предваряло их выход на лед:

- Изначально Женя Медведева всех нас собрала, еще перед общим номером, и сказала напутствующие вещи, которые она в связи со своим опытом знает. Раскрывать секретов не буду, но наша команда безумно рада ей, - сказала Александра Степанова в прямом эфире Первого канала. Степанова - хорошая подруга Жени Медведевой. Так что понятно, что при жеребьевке по принципу "как в дворовом футболе", Сашу Евгения перетянула к себе.

Команда Евгении Медведевой с первых видов программы захватила лидерство, и разрыв постепенно становился то больше, то меньше. И выступление каждой из групп фигуристов показывало, в каком состоянии каждый из видов фигурного катания в России на данный момент. По этой причине особо нервным стал фрагмент с мужскими прокатами, где было сразу несколько падений. Пока что в России нет крутых фигуристов, какими были Ягудин или Плющенко. У нас моду задают девушки. Победил Михаил Коляда из команды Евгении Медведевой и когда Максим Траньков, который был комментатором в углу команды "Время первых", спросил: "Где ж твоя улыбка?".

- Улыбка будет завтра, - сказал после своего проката Михаил Коляда. Суровым холодным сосредоточенным голосом. Коляда получил 105,42 балла за свое выступление.

А вот в парном катании случился необычный эпизод. Владимир Морозов и Евгения Тарасова катаются за команду Алины Загитовой, но тренирует их Максим Траньков, который находится в другом "углу льда".

- Макс Траньков, даже находясь в другой команде, дал нам настрой, дал установку, - сказал Морозов в прямом эфире Первого канала после победного проката. Пара получила 83,61 балла и стала первой. Отрыв от команды Медведевой стал еще меньше. Кто победит в первом дне соревнований - эта интрига заиграла красками еще сильнее перед началом женского катания.

И вот началось женское катание - и Елизавета Туктамышева допускает ошибки, получая только 70,38 балла за прокат. А Евгения Медведева даже после "бабочки" от Лизы подошла к ней и сказала:

- Лизон, отличный аксель! - и девушки рассмеялись.

Команда Загитовой готова уже подойти совсем близко. И после того, как откатала Трусова и получила 77,86 балла, то общий счет стал 912,92 против 760,32 балла. Но впереди - два проката фигуристок команды Загитовой.

Выступление Камилы Валиевой выдалось просто фантастическим. Аплодировали даже люди из команды Евгении Медведевой.

- Мы вместе с ней исполняем все элементы, набираем скорость прыгаем. Все вместе, - сказала после проката Камилы Валиевой Этери Тутберидзе в прямом эфире Первого канала.

И судьи увидели все - и тройной аксель, и тройной флип. Итог ее проката - 90,25 балла. И финал - Дарья Усачева при счете в битве двух команд 912,92 против 850,57.

И Дарья Усачева "выбивает" 80,84. И итог первого дня - 912,92 против 931,41. Команда Загитовой лидирует перед произвольной программой. Кто победит в битве Алины и Жени - решится завтра, 7 февраля.