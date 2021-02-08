Наука приходит на производство: опыт РОСНАНО

Фото: пресс-служба Группы РОСНАНО

Ученые придумывают – предприятия внедряют. Простая формула, но применить ее в жизни не так-то легко. Как известно, всякому высокотехнологичному «железу» требуются мозги, способные с ним работать. А скорость научно-технического прогресса уже такова, что профессиональные навыки во многих отраслях экономики требуют постоянного обновления по приблизительным оценкам каждые 2–3 года.

Растет и спрос на высококвалифицированных специалистов. А с этим – проблема. Согласно исследованию Boston Consulting Group (BCG), каждый второй работодатель в мире не может найти на открытую вакансию сотрудника с необходимой квалификацией. В России только 17% специалистов имеют высокую квалификацию, у 48% она средняя, у 35% – низкая. Всего, согласно исследованиям консалтинговой компании, в мире в «квалификационной яме» находятся 1,3 млрд. человек. А одна из важнейших глобальных проблем – это разрыв между образованием, которое дают вузы и техникумы, и требованиями реального сектора экономики.

Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, созданный в 2010 году, призван сократить этот разрыв и навести между теорией и практикой мосты, по которым высокие технологии идут в производство. Он заказывает вузам образовательные программы, которые нацелены не только на повышение квалификации специалистов, но и подготовку студентов. В этих программах используются лучшие международные практики применения передовых технологий на производствах, а разрабатываются они с участием ведущих профильных научно-исследовательских организаций.

За 10 лет такой формат взаимодействия доказал свою жизнеспособность. Один из примеров – «Северсталь», которая, в частности, производит сырье для порошковой металлургии и аддитивных технологий. Корпорация стремится расширять это перспективное направление, но для этого ей нужны профессиональные кадры, способные разрабатывать новые материалы, максимально отвечающие потребностям заказчиков.

Используя отработанную Фондом методологию, Институт металлургии и материаловедения им. А. А. Байкова (ИМЕТ РАН) создал программу переподготовки в области технологий синтеза металлических одно- и многокомпонентных порошков для порошковой металлургии и аддитивных технологий.

Обучение длится 500 часов и нацелено на инженеров-разработчиков по технологии синтеза металлических порошков и инженеров-технологов по производству порошковых изделий. С помощью самых современных методов математического моделирования их обучат создавать материалы с заданными свойствами. Примерно половина времени отводится на курс лекций, а другая половина – на исследовательские и опытно-конструкторские работы.

«Результаты исследований «не лягут на полку», а будут внедрены «Северсталью» в производство, – уверен заместитель директора по научной работе ИМЕТ РАН Александр Анохин. – Мы планируем создать инженерный университет, который бы готовил исследователей, разработчиков, технологов, конструкторов и программистов, которые будут заниматься созданием новых продуктов и технологий. Фонд благодаря своей авторской методике позволяет сократить временные и финансовые ресурсы на переподготовку инженерного состава компании, что обеспечивает решение научно-технологических задач на опережение, тем самым фактически гарантируя высокую конкурентоспособность направления бизнеса или компании в целом в долгосрочной перспективе».

По словам Александра Анохина, в планах вуза – отраслевой подход к разработке новых образовательных программ и выстраивание их под сквозную цепочку создания инновационных продуктов, то есть от сырья до конечного изделия. Например, уже есть большая потребность в разработке новых отраслевых программ в области современных технологий получения цветных и редких металлов, а также производства магнитных материалов для использования их в альтернативной энергетике как одного из элементов ветрогенераторов.

Еще один пример – Вятский государственный университет, который с 2013 года взаимодействует с Фондом инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, разработав и реализовав несколько глубоких учебных курсов для специалистов с производства.

Часть из них связана с биофармацевтикой и нацелена на переподготовку сотрудников высокотехнологичного производства на заводе «Нанолек», входящего в структуру РОСНАНО.

Особенность программ в том, что с их помощью научная теория подкрепляется практикой. Например, в рамках программы, связанной с разработкой и производством иммунобиологических препаратов, в институте были созданы диалоговые тренажеры с использованием технологии виртуальной реальности, которые максимально реалистично, но в цифровом формате, воспроизводят производственные процессы.

Благодаря взаимодействию с Фондом и реальным сектором экономики, ВятГУ начал готовить бакалавров и магистров нового, перспективного направления – «Фармацевтическая биотехнология».

Сотрудничество университета с Фондом не ограничивается только этой сферой.

С 2014 года Фонд поддержал несколько программ повышения квалификации: изготовление нанокомпозитов на основе эластомеров, производство шинных материалов с применением нанотехнологий, получение агрохимикатов с нанополимерным покрытием.

- Обучение по этим программам прошло около 300 специалистов и студентов, - рассказал проректор по международной деятельности ВятГУ Сергей Фомин. - В этом году стартовала образовательная программа, связанная с производством новых уникальных материалов, фторполимеров. До этого в стране вообще нигде не готовили специалистов этого направления.

Многие прорывные технологии, способные коренным образом изменить и промышленность, и нашу жизнь, пока еще на подходе к реальному сектору экономики, это так называемый deep tech. Но специалистов, владеющих навыками будущего или future skills, нужно готовить уже сейчас. Чему и способствует Фонд инфраструктурных и образовательных программ РОСНАНО, раскрывая перед будущими и действующими специалистами широкие карьерные перспективы, гарантируя им высокую востребованность.

За десять лет работы Фонда было реализовано более 200 образовательных программ, обучено более 94 тысяч специалистов, студентов и преподавателей. Разработку программ инициировало около 219 компаний из 40 российских регионов. За это время партнерами Фонда стало 80 вузов и научных организаций. «Как показывает практика, почти треть предприятий вновь обращаются к нам, чтобы сделать новые образовательные проекты. Для нас это показатель того, что Фонд успешно обеспечивает образование для бизнеса», – рассказал директор департамента образовательных программ и профессиональных квалификаций Фонда Станислав Нисимов.