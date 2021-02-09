"Миллиард лет за 40 секунд": ученые смоделировали медленное движение литосферных плит и континентов

Поверхность Земли скроена из больших и малых плит, которые постоянно двигаются вместе со всем, что на них находится.

Геологи пока не могут объяснить, как и когда образовались литосферные плиты – эдакие фундаментные блоки, из которых состоит земная кора. Но не сомневаются, что они – эти плиты – постоянно двигаются. За счет тепловой энергии недр. Двигаются неспешно – примерно с такой же скоростью, с какой растут у людей ногти, - по образному выражению австралийских ученых из Сиднейского университета (University of Sydney), которые вникли в динамику геологических процессов, построили модель тектоники и, «запустив» её, продемонстрировали эволюцию поверхности Земли за последний миллиард лет, спрессовав её в 40-секундный видеоролик.

Профессор Дитмар Мюллер (Professor Dietmar Müller) - научный руководитель творческого коллектива «аниматоров», называет получившуюся модель самой полной. Коллеги могут убедиться в этом или оспорить утверждение ученого, ознакомившись с результатами исследований, которые легли в основу и моделирования, и последующей анимации. Они опубликованы в мартовском выпуске журнала Earth-Science Reviews за 2021 год.

Так плиты и континенты были сгруппированы миллиард лет назад.

На таких плитах мы живем сейчас.

Ученые объясняют и уверяют, что не преувеличивают: благодаря литосферным плитам – тектоническим процессам, в которые они вовлечены, наша планета когда-то стала пригодной для жизни. На ней образовались континенты, океаны, из глубин поднялись питательные вещества, стимулировавшие эволюцию, выровнялась температура, синтезировались металлы, которые мы сейчас добываем.

Существование человечества до сих пор зависит от движения плит, которое влияет и на уровень мирового океана, и на океанские течения, и на теплообмен с недрами, а стало быть, и на климат, не говоря уже об извержениях вулканов и землетрясениях.

Иными словами, тектоника плит играет чуть ли самую важную роль в системе планетарного жизнеобеспечения. Изучая её, геологи рассчитывают понять, что нас ждет в будущем. В глобальном масштабе. На сегодняшний день точно известно одно: пока жива Земля, плиты и континенты продолжат двигаться. Перестанут – будет как на Марсе – мертвой планете.

КСТАТИ

Через 100 миллионов лет Россия соединится с Америкой

Попытку представить, как будет выглядеть поверхность Земли в далеком будущем – к примеру, через 100 миллионов лет - предприняли в 2012 году геологи из Йельского университета (Yale University), по-своему представляя движение литосферных плит. И пришли к выводу, что нынешние все континенты соединятся – сгрудятся в один гигантский суперконтинент, основу которого составят Америка и Азия, часть которой сейчас занимает Россия. Амазия – так назвали грядущее новообразование.

- Северная Америка и Южная встретятся с Евразией примерно в районе Северного полюса, - сообщал тогда один из авторов исследования Росс Митчелл (Ross Mitchell).

Через 100 миллионов лет континенты опять соединятся. Из России в США можно будет ходить пешком.

По альтернативной версии, Амазия не будет столь огромной. К ней не присоединятся Антарктида и Австралия. Они останутся сами по себе, правда, но сблизятся друг с дружкой. Отдельно будет существовать и Южная Америка.