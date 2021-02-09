Заболевания десен повышают риск смерти от коронавируса в девять раз

Заболевания дёсен приводят к тяжелому течению коронавирусного заболевания. Фото: REUTERS

Регулярная чистка зубов и поддержание надлежащего ухода за полостью рта могут сыграть большую роль в борьбе с COVID-19, поскольку, согласно результатам нового исследования, вероятность смерти от коронавируса у пациентов, имеющих хронические заболевания десен, в девять раз больше.

- Результаты исследования показывают, что воспаления в полости рта являются открытыми дверями для проникновения коронавируса в организм. – сообщил соавтор исследования, профессор Лиор Шапира из Еврейского университета Иерусалима (Израиль), являющийся также президентом Европейской федерации пародонтологов.

Пародонтитами и пародонтозами страдает почти половина взрослого населения нашей планеты.

В исследовании приняли участие 568 пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус». Те, у кого были также пародонтоз или пародонтит, умирали в 8,81 раза чаще, чем те, у кого заболеваний десен не было. В отделении интенсивной терапии или подключенными к аппаратам ИВЛ пациенты с проблемами полости рта оказывались чаще в 3,54 и 4,57 раза соответственно.

Профессор Шапира особо отметил, что связь между пародонтитом и заболеваниями легких, включая астму и пневмонию, хорошо известна.

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