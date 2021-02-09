Мужчины останутся без носков и бритв к 23 февраля

В дни февральских праздников немалым спросом пользуются товары для взрослых. Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЦВЕТЫ, ТУРЫ И ДЕНЬГИ

Мужчины могут выдохнуть. Женщины наконец пересмотрели свои взгляды на традиционный подарочный набор ко Дню защитника Отечества. Носки и бритвенные принадлежности оттуда практически исключены. Их торжественно преподнесет всего лишь 5% дам без фантазии.

Среди мужчин же «консерваторов» больше - более половины в Международный женский день ответят своим женщинам цветами и конфетами. Третий по популярности подарок обоим полам — поездки, четвертый — деньги (смотри подробнее «Конкретно»). Кстати, половина россиян не готова тратить на презенты любимым больше 3 тысяч рублей. Такие данные приводят аналитики Rambler Group, опросив 16 тысяч человек по всей стране.

Грядущие 23 февраля и 8 марта отпразднуют трое из четырех россиян. Твердое решение не отмечать гендерные праздники выразили 12% опрошенных, остальные не определились.

Половина из тех, кто будет веселиться, поедут на дачу или устроят домашнее застолье. Каждый пятый хочет выехать с друзьями или коллегами на природу. Столько же останутся наедине с любимыми. Работать в праздничные дни придется 7% опрошенных. Оставшийся 1% отправится в баню.

СЕКС-ИГРУШКИ И ЮВЕЛИРНЫЕ РЕМНИ

Предваряет же гендерные праздники заокеанский День всех влюбленных. И российский народ уже активно закупается открытками-валентинками. Их продажи, по данным Wildberries, взлетели в 30 раз в сравнении с началом года.

Этот праздник традиционно отмечают, в основном, студенты и люди вне брака. Своим вторым половинкам они чаще всего покупают фигурный шоколад в виде тех же сердец или зайцев (рост продаж на 190%). С интернет-полок также активно сметаются зайцы и мишки в плюшевом виде (+26%). В качестве подарка все больше популярностью пользуются букеты цветов из мыла (+119%). В таком виде по назначению мыло никто не использует, оно просто долго стоит, приятно пахнет и радует глаз.

Охотно покупают красивую посуду, в основном красного цвета, и воздушные шарики в виде сердец. Немалым спросом пользуются товары для взрослых. Мужчинам на День Святого Валентина дамы больше всего дарят духи и парфюм, а также ювелирные ремни (с яркой бляшкой), продажи которых скакнули на 200%.

НА ПОДАРКАХ БУДУТ ЭКОНОМИТЬ

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов считает, что называя суммы трат на подарки, люди, как правило, говорят больше, чем потом тратят по факту.

- Сейчас у многих проблемы с деньгами, поэтому на презентах станут экономить, но отмечать праздники будут все равно, - комментирует Карпов. - По прошедшим новогодним каникулам зафиксировано, что россияне тратятся очень сдержанно, но все-таки тратятся.

Несмотря на то, что праздники уже на носу, еще есть шанс купить подарки без наценок, по акциям и скидкам. Самые большие накрутки в эти праздники делают только на цветы. Но самое сложное выбрать, что именно купить. Поэтому люди чаще всего берут то, что проще: банальные букеты, конфеты, косметику.