Посадки кончились. Реальный срок получил лишь каждый десятый из осужденных предпринимателей

По словам Лебедева, из представших перед судом 4,4 тыс. человек осуждено 62% обвиняемых. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Давление на бизнес в прошлом году существенно уменьшилось. Такой вывод следует из доклада председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева на всероссийском совещании судей, посвящённом итогам работы в 2020 и задачам на 2021 год.

«Общество с повышенным вниманием относится к рассмотрению судами уголовных дел о преступлениях в сфере предпринимательскои и инои экономическои деятельности», - сказал Лебедев участникам совещания, в котором в режиме видеоконференции принимал участие и президент РФ Владимир Путин.

По словам Лебедева, из представших перед судом 4,4 тыс. человек осуждено 62% обвиняемых, а в отношении оставшихся 38% уголовное преследование было прекращено.

Реальные же сроки получили только 9% осужденных, в отношении остальных суды ограничились штрафами и условным наказанием.

Добрее стали не только суды, но и следственные органы. Так, ходатайства о заключении под стражу на период следствия были направлены только в отношении 207 подследственных предпринимателей — это меньше 5%. А из этого количества суды согласились с мнением следствия лишь чуть больше чем в половине случаев.

Кроме того, значительно сократилось число дел о банкротстве в отношении организации и индивидуальных предпринимателеи - на 20%. Как пояснил Лебедев, причина этого в том, что «в целях обеспечения стабильности экономики Правительство РФ ввело моратории на возбуждение дел о банкротстве в отношении отдельных категории должников на период с 6 апреля 2020 г. до 7 января текущего года.» Причем мораторий распространяется на всех должников - «независимо от наличия или отсутствия у этих должников признаков неплатежеспособности или недостаточности имущества», уточнил председатель Верховного Суда.

При этом количество дел о банкротстве граждан за прошедший год возросло с 50,7 тыс. до 74,6 тыс.

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