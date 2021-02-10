В учениях Минобороны приняли участие более 1000 десантников

Прошло десантирование более 1000 военнослужащих десанта. Фото: Минобороны РФ

В ходе масштабных командно-штабных учений с парашютно- десантным и артиллерийским полками из Костромы прошло десантирование более 1000 военнослужащих с боевыми машинами десанта.

- Рано утром, самолетами Ил-76мд военно-транспортной авиации с аэродрома «Иваново- Северный» на площадку приземления «Будихино» в Костромской области, были доставлены передовые отряды для захвата объектов условного противника и лагеря подготовки незаконных вооруженных формирований. Десантирование личного состава осуществлялось на парашютных системах Д-10 с высоты 600 метров и парашютных системах специального назначения типа «крыло» «Арбалет-2».

сего в учении задействовано свыше 1,5 тысяч десантников. Фото: Минобороны РФ

Врио командира Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения гвардии полковник Александр Корнев сообщил в Минобороны, что в соответствии с замыслом командно-штабного учения, личный состав совершил захват объектов условного противника и лагеря подготовки незаконных вооруженных формирований.

На этом учения не закончились. Десантникам предстоит совершить марш в район полигона «Песочное» в Ярославской области, где пройдет розыгрыш боевых действий парашютно-десантного батальона в обороне, с проведением этапов боевой стрельбы.

Всего в учении задействовано свыше 1,5 тысяч десантников и около 100 единиц боевой техники, а также 7 самолетов Ил-76мд военно- транспортной авиации.