Наскальные рисунки с изображениями инопланетян найдены в Танзании

Часть рисунка, обнаруженного в Танзании.

О существовании наскальных рисунков с таинственными фигурами, изображающими каких-то высоких и тонких существ, известно уже три года. Польские ученые из Ягеллонского университета в Кракове (Uniwersytet Jagiellonski), обнаружили их в заповеднике Свага-Свага в Центральной Танзании – в пещере, которую в научном мире называют «скальное убежище Амак'хи 4» (Amak'hee 4 rock shelter). Но подробно они рассказали о своей находке лишь недавно, опубликовав соответствующую статью в журнале Antiquity.

Укрытие с рисунком на скале.

Авторами рисунков, обнаруженных в «укрытии», скорее всего были местные жители – представители древнего коренного народа Сандаве, которые живут на территории Танзании 87 тысяч лет. Рисунки вроде бы не столь древние, но им все же, как минимум, несколько сотен лет. По словам Мацея Гржелчика – руководителя исследований, определить точно возраст наскальной живописи не представляется возможным.

Неизвестные живописцы весьма правдоподобно изобразили антилоп, жирафов и буйволов – не спутаешь. Ученые даже определили вид антилоп – гну и канна. Из чего можно сделать вывод, что и антропоморфные фигуры не слишком отличались от «оригиналов». Но кем они могли быть - эти тонкие большеголовые существа?

Схематическое изображение рисунка.

Современные люди, осведомленные о том, как должны выглядеть инопланетяне, сразу же догадались: древние Сандаве инопланетян и запечатлели, подметив характерные особенности.

Похоже, что пришельцев на территории Танзании видели многие. Схожие фигуры были найдены еще в двух местах – в укрытиях Kolo B2 и B1, о которых в 1983 году рассказала британская исследовательница Мэри Лики (Mary Leakey, Africa's vanishing art: the rock paintings of Tanzania).

Все рисунки с антропоморфными фигурами: из укрытий Amak'hee 4, Kolo B2 и B1.

Однако, не смотря на очевидные признаки, поляки на инопланетян не повелись. А предположили нечто, по их мнению, более разумное.

По словам Мацея Гржелчика, на которые ссылается Daily Mail, на рисунках - земляне, которые в ритуальных целях надели на себя головы буйволов. Мол, сходство заметно в деталях. У «большеголовых» можно разглядеть характерные углубления на темечках – такие же, как у буйволов между рогами. По бокам голов якобы изображены свисающие уши и рога.

Ученые сравнили буйвола с головой антропоморфной фигуры.

Голова, на которой можно различить изображения рогов и ушей буйвола.

В свое время аналогичным образом коллеги поляков растолковали знаменитые рисунки, обнаруженные в центральной Сахаре. Мол, изображены не пришельцы в шлемах с антеннами, а земляне, водрузившие на головы корзины. Разумно, но совсем не интересно.

Рисунок из пустыни Сахара: то ли антенны, то ли корзины на головах.

Впрочем, и сам Гржелчик до конца не уверен в своей изощренной, но весьма скучной версии, потому что у народа Сандаве, насколько известно специалистам по их религии, не было принято очеловечивать буйволов – заниматься их антропоморфизацией, выражаясь научным языком.

Может быть, все-таки инопланетяне?

КСТАТИ

Нелюди на стенах

Эммануэлль Оноре (Emmanuelle Honore) – антрополог из Археологического института Макдональда (McDonald Institute for Archaeological Research) измерила миниатюрные отпечатки ладоней, оставленные кем-то в египетской пещере Wadi Sura II, расположенной в пустыне Сахара на скалистом плато Гилф Кебир. И пришла к удивительному выводу: не люди оставили эти отпечатки. Хотя они очень похожи на человеческие - пятипалые.

Еще более загадочными оказались наскальные изображения, обнаруженные в индийском штате штате Чхаттисгарх (Chhattisgarh) примерно в 130 километрах от города Райпур (Raipur). На рисунках – вылитые инопланетяне, некоторые в скафандрах и с оружием. Рядом - объект на трех ногах-опорах, весьма напоминающий «летающую тарелку».

Одна из фигур, изображенная на рисунке, обнаруженном в Индии. Вылитый пришелец.

Рисункам примерно 10 тысяч лет, как уверяют индийские археологи. Они и, конечно же, уфологи полагают: древние художники изобразили инопланетян, прилетевших на Землю. Запечатлели момент их появления.

Подробности – в нашем материале.