Что сказали в сборной России по биатлону после мужской спринтерской гонки на ЧМ-2021

Эдуард Латыпов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На чемпионате мира по биатлону 2021 года сборная России не смогла выиграть медалей в мужском спринте. Ставший год назад чемпионом Александр Логинов не попал даже в топ-20, а лучшим был молодой Эдуард Латыпов, которого "подкосил" промах на втором рубеже.

Звание чемпиона мира завоевал швед Мартин Понсилуома - он прошел дистанцию без промахов и за 24 минуты 41,1 секунды. Позади него остались два француза. Симон Дестье в 11,2 секундах позади вторым (0 промахов), а Эмильен Жакелен при 12,9 секундах проигрыша и 1 промахе - третьим.

Результаты российских биатлонистов довольно скромны. Эдуард Латыпов уйдет в гонку преследования с 10 места, Матвей Елисеев стал 19-м, Александр Логинов при 2 промахах на 26 позиции, а Карим Халили - на 64 месте.

Заехавший в топ-20 Матвей Елисеев после окончания спринтерской гонки сказал в прямом эфире телеканала "Матч ТВ":

- Надо было стрелять быстрее, на стойке долго в к первому выстрелу готовился. Ходом нормально, но проигрыш большой, не знаю, с чем связать. Рассчитывал на другой результат, но показал все, на что способен. Сложно себя упрекнуть, - заявил Елисеев.

А вот Антон Бабиков, в свою очередь, сказал, что не остался доволен своим выступлением:

- Пока недоволен, но, надеюсь, что сделаю еще шаг вперед. Начал с запасом, такая была тактика. На последнем кругу замерз, долго отогревался после финиша. Сделал максимум, но его сегодня не хватило. Но сделал все, что мог.

А вот едва не попавший в медали Эдуард Латыпов признался, что следил за ходом гонки, ему давали подсказки по ходу дистанции:

- Знал, что иду лидером, была информация по трассе на всех отсечках. Получалось держать скорость. Со стойкой чуть-чуть не получилось.

И молодой биатлонист пояснил, что произошло с ним по ходу гонки:

- После лидерства на лежке промелькнули эмоции, что это круто, но было такое состояние тяжеловатое, из-за мороза мышцы чувствовали себя скованно. У меня была задача ничего не придумывать, а держать скорость. Чувствовал себя комфортно, но под конец немного не хватило, чуть закислился. Результаты плотные, в пасьюте будет яростная борьба. Есть шансы побороться за медали и за победу, - признался Эдуард.

Гонка преследования у мужчин на чемпионате мира по биатлону 2021 пройдет послезавтра, в воскресенье, 14 февраля.