Новый сезон сериала о советских дипломатах "оживят" Сергей Безруков и Елизавета Боярская

Пока красотка Алекс целуется с Дмитрием, мир подбирается к краю пропасти. Фото: Канал «Россия 1»

Первый сезон «Оптимистов» про молодых да дерзких советских дипломатов (в ролях: Артем Быстров, Егор Корешков, Риналь Мухаметов, Владимир Вдовиченков, Северия Янушаускайте) вышел в 2017-м, а действие там разворачивалось в 1960-м. Сериал получился довольно милым, но сенсацией не стал. Возможно, поэтому четыре года спустя выходит второй сезон, в котором задействовали «тяжелую артиллерию»: Елизавету Боярскую (американка русского происхождения, фотограф Алекс Брэдли) в дуэте с самим Сергеем Безруковым (звезда советской разведки Дмитрий Нестеров), который теперь нечасто появляется в телекино.

В прошлый раз «дипломатическим фоном» сюжета выступало обострение отношений с Америкой после того, как 1 мая 1960 года над Свердловском сбили летчика-шпиона Пауэрса. А теперь в разгаре Карибский кризис: мир на пороге ядерной войны, Никита Хрущев намерен разместить на Кубе под носом у США советские ракеты.

Роль Че Гевары доверили испанскому актеру Андреасу Муньосу. Фото: Канал «Россия 1»

Выполняя спецзадание в Америке, Нестеров всерьез влюбляется в Алекс. Но Родина возвращает его обратно: теперь он трудится в аналитической группе, которая выстраивает отношения с американскими СМИ. Тут бы ему уйти в работу с головой, чтобы приглушить душевную боль. Но на беду Алекс едет в СССР, сопровождая мужа-журналиста (российский актер Один Байрон - заложник своего амплуа, поскольку всамделишный американец). Все былое вмиг оживает в отживших сердцах, и, разумеется, от этого романа теперь зависит судьба всего мира. А молодые дипломаты вновь решают сложнейшие политические задачи (практически все герои первого сезона на месте), попутно также разбираясь с непростыми обстоятельствами своей частной жизни.

Вслед за геополитической повесткой того времени события в сериале происходят не только в СССР, но и в Турции, на Кубе, в США и Германии. В кадре появится Че Гевара, которого сыграл испанский актер Андреас Муньос («Острые козырьки», «Ход королевы»).

Россия-1. «Оптимисты-2». С 15 февраля, понедельник - четверг, 21.20.