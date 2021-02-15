«Единая Россия»: для ускорения темпов газификации необходимо создать единого оператора

15 февраля на площадке партии «Единая Россия» обсуждалась стратегия завершения газификации страны к 2030 году, разработанная по поручению Владимира Путина. В обсуждении приняли участие представители федерального правительства и «Газпрома». Председатель партии Дмитрий Медведев считает, что для выполнения задачи в первую очередь необходимо создать единого регионального оператора газификации.

Помимо значительного удешевления стоимости подведения газа для потребителей создание такого оператора устранит проблему «последней мили» (часто дом не подключают к сетям, поскольку находится на границе интересов нескольких газовых компаний). Кроме того, оператор будет помогать людям в оформлении документов, что вдвое сократит сроки подключения к газу.

«Можно было бы предусмотреть возможность заключения комплексного договора на обеспечение газом — включая услуги по подключению к газораспределительным сетям, поставке газа и техническому обслуживанию. В том числе, через удобные для граждан форматы — МФЦ и портал Госуслуг», — сказал Дмитрий Медведев.

Для удобства людей и ускорения всех процедур должно быть скорректировано законодательство — градостроительное, земельное и лесное, сообщил Председатель «Единой России». Изменения уже предусмотрены в проекте «дорожной карты», которую Минэнерго разработало совместно с партией.

В регионах идею создания единого оператора поддержали. Губернаторы уверены - он синхронизирует действия всех участников процесса и стимулирует представителей отрасли вкладывать средства в решение проблемы газификации. Предложение одобрили в Минэнерго и в «Газпроме» — председатель правления компании Алексей Миллер заявил, что появление единого регоператора на 30% уменьшит стоимость финального подключения домовладений к газу. Дмитрий Медведев отметил, что «Единая Россия» совместно с правительством и «Газпромом» обобщит все предложения – в дальнейшем их могут рассмотреть на заседании Госсовета.

«Люди ждут того, что страна будет газифицирована полностью. Цель важная и хорошо понятная. Мы должны в установленные поручением Президента сроки провести завершение газификации нашей страны», — заключил Дмитрий Медведев.

Напомним, в августе 2020 года «Единая Россия» провела обсуждение вопросов газификации регионов. Партия предложила механизм бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям, возложив затраты на эти цели на «Газпром». Воплощение в жизнь предложенных мер должно привести к тому, что к концу 2024 года будут газифицированы более 90% населенных пунктов.