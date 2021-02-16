У Музея книги на Чистых прудах хотят забрать часть исторической усадьбы

Музей книги работает уже почти 25 лет. Фото: Андрей АБРАМОВ

С Чистопрудного бульвара ныряем во дворы в сторону центра. Выходим на Потаповский переулок. Здесь еще сильнее ощущается разрекламированная магия старой Москвы.

За воротами усадьбы Головиных четверть века работает Музей книги. Это проект издателя Вадима Вольфсона. Вход бесплатный. Руководитель и его команда живут другим: реставрируют и издают книги. Работают с государственными музеями и коллекционерами.

Недавно выяснилось, что серьезная часть экспозиции под угрозой. Помещения, которые долгое время были никому не нужны, хотят забрать.

ТАКИХ ЭКСПОНАТОВ НИГДЕ НЕ ВСТРЕТИШЬ

Музей — фантастическое место. Старинная планировка, в воздухе витает тонкий аромат книг, бумаги, переплетов. Все стены и стеллажи в экспонатах — гуманитарных реликвиях. Разглядывать можно ни один час. Такие экспонаты не увидишь нигде. Прописи XIX века, советские тетради, тысячи перьев, лицейские учебники прошлого, редкие издания и автографы великих русских.

Таких экспонатов не увидишь нигде. Одних только перьев здесь тысячи. Фото: Андрей АБРАМОВ

— У меня невероятная профессия. Это счастье держать в руках фолианты, которые никому в библиотеке на руки не дадут, — рассказывает директор Вадим Вольфсон.

На месте экспозиции когда-то был каретный сарай усадьбы