Геннадий Онищенко: Ещё Черномырдин говорил - на яйца нажали так, что их не стало. Вот не надо до этого доводить!

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- Геннадий Григорьевич, я хотел напомнить вам одно бессмертное выражение Виктора Степановича Черномырдина.

- На предмет чего?

- Он говорил: «Мы помним, когда масло было вредно. Только сказали – масла не стало. Потом яйца нажали так, что их тоже не стало».

- Так, теперь понимаю куда ты клонишь...

- Так вон же планы производителей – повысить на 10% отпускные цены на яйца и мясо птицы - заставили торговые сети обратиться в Минпромторг. И про птичий грипп вспоминают, и про дороговизну кормов. Проясните, пожалуйста, насчет цен на яйца.

- Александр, тема очень злободневная, резонансная для наших сограждан. Я 4-го числа проводил всероссийское селекторное совещание по поводу школьного питания. И первым вопросом мы обсуждали, как повышение цен повлияло на реальный выход блюда, которое получает наш ребенок.

Вроде в бюджете огромные деньги лежат сейчас, 60 миллиардов рублей, но цены повысились, значит, на эту сумму можно меньше купить, чем рассчитывали раньше.

Наверное, у этих товаропроизводителей есть основания для того чтобы говорить, что цены на сырье повысились, а раз они повысились на сырье, значит, они повысились и на конечный продукт.

Если бы начали жаловаться производители табака или алкоголя, это было бы искренним счастьем!

- О, да!

- А яйца – это очень дешевый и биологически полноценный продукт питания, он нужен повседневно.

- Когда на сахар и подсолнечное масло подскочили цены, как на яйца, тогда приняли какие-то меры, а как вот быть сейчас…

- Если ты не будешь меня перебивать, то я договорю.

- Да, извините.

- Что я в этом вижу? Конечно, с этим надо внимательно разобраться. И уж кому-кому, а производителям яиц, мяса белого - курятины - надо бы подумать о каких-то льготах. Потому что, действительно, с одной стороны…

- Для производителей? Льготы-то...

- Ну, надо смотреть, где, на каком этапе. Это уже экономисты должны разобраться. Но отмахиваться от этой проблемы нельзя. Понимаешь, подсолнечное масло – это все-таки подсолнечное масло, и в объеме питания оно занимает небольшой удельный вес. А когда мы говорим о важнейших жизненных компонентах – белок (а белок – это яйца), то здесь уже и ерничать неуместно, а надо внимательно разобраться.

Поэтому сегодня не надо раздувать из этого сенсацию, я думаю, что Министерство сельского хозяйства, Минпромторг должны подумать, что здесь можно сделать.

Но повышение цены, безусловно, это сразу - минус 10% содержимое нашей тарелки.

- Я против!

- И, если для взрослых (много людей, имеющих лишний вес) это полезно, то вот для детей это ни в коем случае делать нельзя.

Так что, давайте будем с этим разбираться, отставим в сторону накопившийся в нас сарказм и, может быть, также - чуть другую опцию нашего поведения – юмор.

А нашему правительству...

- Вот!

- ... Его агропромышленному комплексу, конечно, надо внимательно здесь на все посмотреть. А то...

- Что?

- Нам сейчас тут же предложат более дешевые продукты питания, но с более низким качеством, из-за рубежа. И мы снова потеряем свою независимость.

Есть такое понятие – пищевая безопасность. Вот есть физическая безопасность, есть террористическая, есть военная, а еще есть и продовольственная. Вот тут нам не надо ничего терять, потому что слишком дорогой ценой достается это все потом.

- Я понял так, что, как Черномырдин говорил, «нажимать на яйца так, чтобы их тоже не стало» - нельзя ни в коем случае! Правда же?

- Ну, я заметил более злую иронию в твоих словах. И, в принципе, согласен - здесь данная тактика неуместна, мне кажется. Черномырдин же правильно же говорил.

Вот не надо до этого доводить

- Понял. Нажимать - не стоит в этом смысле.

- Не только на яйца, тут на всё – и на овощную группу все повышается.

Тем более уже конец зимы, накопленные запасы уходят. Поэтому - не доводить до точки невозврата (когда цены вырастут, они потом уже не опустятся), а подумать, что делать.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Минсельхоз РФ не видит причин для резкого роста цен на мясо птицы и яйца

В ведомстве допустили рост цен в рамках инфляции (подробности).