«Катюшу» запретили: Российские лыжники будут выступать под гимн Международной федерации

Российский лыжник во время этапа Кубка мира по лыжным гонкам. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сегодня стало известно, что российские спортсмены на чемпионате мира по лыжным видам спорта в будут выступать под гимн Международной федерации (FIS).

Эпопея с притеснением наших атлетов продолжается. Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) в декабре после рассмотрения дела «РУСАДА против ВАДА» принял решение лишить нашу страну на два года флага и гимна на крупнейших соревнованиях.

Тогда и родилась идея, вместо гимна использовать другую популярную песню - «Катюша». Именно с такой просьбой Ассоциация лыж России вскоре обратилась в Международную федерацию, но получила отказ. Там же сообщили, что «в честь российских победителей чемпионата мира будет исполняться полная версия гимна FIS».

Но на каких основаниях, ведь про другие песни в решении CAS ничего не сказано? Открываем еще раз этот документ, занимающий безумные 186 страниц, и находим на 26-й из них строчку про гимн.

«Гимн России, или любой гимн, связанный с Россией (The Russian national anthem (or any anthem linked to Russia)), не подлежат официальному исполнению или пению на любом официальном мероприятии или другой территории, которая контролируется организаторами соревнований (включая, но, не ограничиваясь медальными награждениями и церемониями открытия и закрытия).»

Ни одного слова про другие песни. Но, как видим, Международная федерация трактует эти слова по-своему, явно приравняв «Катюшу» к гимну.

Впрочем, весь этот вроде бы очень подробный документ написан очень вольно для трактовок. Например, в предыдущем пункте про запрет демонстрации национальной символики написано о запрете «публично демонстрировать флаг, цвета флага (в совокупности или в сочетании)». Следует ли из этого, что к красному комбинезону с белыми полосками наших лыжников нельзя надевать синюю шапочку?

Мало того, эмбарго наложена на слово «Россия» во всех его проявлениях. «Название "Россия" (или "Русский", или любое другое производное) не должно фигурировать – ни на каком языке или формате…». Если следовать букве «закона», то теперь на чемпионате мира могут замести любого, кто достал из кармана даже российский зарубежный паспорт…

Чемпионат мира по лыжным видам спорта в немецком Оберсдорфе, где будут соревноваться лыжники, прыгуны с трамплина и двоеборцы, пройдет с 23 февраля по 7 марта.