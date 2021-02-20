Велосипедисты стартовали в Токио из Тулы

Фото: cityduma.tula.ru

В атриуме Тульского кремля в пятницу побывала велосипедная команда «Армада», которая будет представлять Россию на Паралимпийских играх в Токио. А дала им символический старт глава города Тулы, олимпийская чемпионка Афин-2004 в гонке по очкам на треке, шестикратная чемпионка мира Ольга Слюсарева.

Отправились российские велосипедисты именно из Тулы не случайно. Ведь именно здесь, 1 сентября 1896 года, открылся один из первых в мире циклодромов, как тогда называли велотрек. Любопытно, что в июле 1897 года по циклодрому ездил на велосипеде Лев Николаевич Толстой, чья усадьба находится недалеко от Тулы. Кстати, великому писателю тогда было уже 68 лет.

Любопытно, что тульский велотрек был единственным в стране, который продолжал работать во время Первой мировой войны, а в разное время сюда приезжали на соревнования команды из Франции, Британии, Австралии, Дании, Германии, Японии.

А еще подсчитали, что за первые сто лет в Туле было воспитано более 300 чемпионов России, Европы, мира, а также победителей и призеров Олимпийских игр. Всего же тульские велосипедисты за всю историю завоевали больше 1000 наград.

Ольга Слюсарева поприветствовала команду «Армада»:

– Это огромная честь принимать вас в Туле. Сегодня проводится большая работа в поддержку паралимпийского движения, развития велоспорта. Я как спортсменка в прошлом хочу донести до людей, что нет ничего невозможного. Вы только посмотрите на ребят команды «Армада»! Они дают нам мотивацию и силы идти к цели... Желаю ребятам достойно пройти свою Олимпиаду и дальнейших спортивных успехов!

О КОМАНДЕ

Спортивный велосипедный клуб инвалидов «Армада» – самая титулованная команда в России. Она собралась в 2013 году. За время существования состав добился колоссальных успехов, завоевав награды на чемпионатах России, Европы, кубках мира и Паралимпийских играх. После визита в Тулу команда «Армада» отправляется в Сочи, где продолжит подготовку к Олимпиаде. Кстати, в сборную России по велоспорту входят 33 туляка – это треть состава.