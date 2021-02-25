Почему не только вакцинация, но и отличный иммунитет нужны для сохранения здоровья

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11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что вспышка COVID-19 приобрела характер пандемии. До сегодняшнего дня коронавирусная инфекция COVID-19 остается одним из основных врагов человечества. За прошедшее время коронавирусом по всему миру заболели 103 млн человек и более 2 млн. скончались.

Ученые всего мира ведут поиск наиболее эффективного “оружия” по борьбе с опасным вирусом. Против COVID-19 отсутствует какая-либо специфичная для этого вируса терапия. В основном, заболевшие получают симптоматическую и поддерживающую терапию. Специалисты ВОЗ и эпидемиологи обращают внимание людей на то, что необходимо воздержаться от самолечения - например, антибиотики для лечения непосредственно инфекции бесполезны и не применяются, более того - могут навредить.

Когда удастся обуздать пандемию коронавируса, которая так уверенно шагает по нашей планете? Ученые и медики строят разные прогнозы. Так, ученые из Сингапурского университета технологии и дизайна рассчитывали, что эпидемия коронавируса в России закончится 17 августа 2020 года. Как видим, они ошиблись. По словам президента Международной ассоциации специалистов в области инфекций Ирины Шестаковой, нужно еще хотя бы два года, чтобы COVID-19 перестал быть столь острой проблемой для человечества. Однако это вероятно лишь при реализации двух важных условий — вакцинации и создания действенного лекарственного средства.

Несмотря на разнообразие мнений, в целом врачи отмечают: прогнозировать ситуацию пока сложно, однако постепенно и довольно уверенно мир двигается к пониманию лечения, профилактики и диагностики заболевания. По некоторым оценкам, Россия прошла пик заболеваемости и уже сейчас вполне справляется с текущей ситуацией и нагрузкой на медицинскую инфраструктуру.

В мире сейчас ведутся разработки около двух сотен потенциальных вакцин от коронавируса, для более чем 30 начаты исследования на людях. В России в январе началась массовая вакцинация против COVID-19 вакцинами Спутник V от НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и ЭпиВакКорона производства ГНЦ «Вектор».

Вакцинация против Covid-19 не является обязательной, но эксперты настоятельно рекомендуют сделать прививку большей части взрослого населения. Это единственный надежный способ покончить с пандемией - ВОЗ полагает, что от 65% до 70% людей должны иметь иммунитет, прежде чем прервется цепь передачи инфекции.

А пока вы принимаете решение относительно вакцинации — очень важно поддерживать свой иммунитет в отличном состоянии. Помогают старые добрые методы: физическая активность, сбалансированное питание, нормальный сон. В этом случае организм вырабатывает интерфероны – особые белки, которые препятствуют размножению внутри нас вирусов и таким образом наш врожденный иммунитет противостоит вторжению «чужаков».

Также важно позаботиться и о профилактических мерах. Так, необходимо соблюдать меры личной гигиены - часто мыть руки, не касаться грязными руками глаз, носа и рта, поддерживать социальную дистанцию, носить защитные маски, проветривать помещения.

В качестве профилактики заболеваний также можно пропить курс препаратов индукторов интерферона. «Индукторы интерферонов, в частности препарат "Кагоцел", например, после приёма однократной дозы уже через 4 часа помогает достигнуть защитных титров интерферонов и на протяжении суток довести их до максимума, а затем, в течение недели сохранять защитный уровень», - отмечает инфекционист, профессор Николай Малышев.

Но и если вы приняли решение о вакцинации, помните, что пока мы все стремимся обезопасить себя от «короны», ангины, грипп и другие «простые ОРВИ» не дремлют, и позаботится об иммунитете также могут индукторы интерферонов.