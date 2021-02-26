Береженого бережет иммунитет

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Официально, коронавирусная инфекция COVID-19 остается одним из основных врагов человечества. И хотя в Москве стабилизация ситуации с COVID-19 уже позволила снять ряд ограничений - на очные занятия в школы вернулись ученики старших классов, рестораны и клубы возобновили работу в ночное время – тем не менее окончательно обуздать пандемию коронавируса пока не удалось.

В мире сейчас ведутся разработки около двух сотен потенциальных вакцин от коронавируса, для более чем 30 начаты исследования на людях. В России в январе началась массовая вакцинация против COVID-19 вакцинами Спутник V от НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи и ЭпиВакКорона производства ГНЦ «Вектор».

В Москве идет массовая бесплатная вакцинация от COVID-19 вакциной Спутник V. Москва постоянно расширяет список категорий людей, которые могут записаться на прививку. Сейчас это могут сделать и москвичи старше 60 лет, и люди с хроническими заболеваниями, при которых необходимо соблюдать домашний режим; и студенты колледжей и вузов старше 18 лет. При этом вакцинацию можно пройти независимо от наличия постоянной регистрации в Москве.

Вакцинация против Covid-19 не является обязательной, но эксперты настоятельно рекомендуют сделать прививку большей части взрослого населения. Это единственный надежный способ покончить с пандемией - ВОЗ полагает, что от 65% до 70% людей должны иметь иммунитет, прежде чем прервется цепь передачи инфекции.

А пока вы принимаете решение относительно вакцинации — очень важно поддерживать свой иммунитет в отличном состоянии.

Доктор медицинских наук, профессор кафедры клинической функциональной диагностики в педиатрии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Мария Савенкова, напоминает, что пока все увлечены борьбой с COVID-19, количество респираторные заболевания также увеличивается: «Сейчас коронавирус идет миксовый. Он всколыхнул многое, в том числе коморбидные состояния. Увеличивается количество не только вирусных инфекций, но увеличивается и число внутриклеточных инфекций. Поэтому для лечения необходимо сочетать противовирусные препараты с теми препаратами, которые положены при других бактериальных или внутриклеточных инфекциях. Например, на фоне приема препарата «Кагоцел» уменьшалось количество случаев, когда надо было принимать антибиотики и легче болели пожилые люди».

Не стоит забывать и о простых и действенных методах: физическая активность, сбалансированное питание, нормальный сон. В этом случае организм вырабатывает интерфероны – особые белки, которые препятствуют размножению внутри нас вирусов и таким образом наш врожденный иммунитет противостоит вторжению «чужаков».

И, конечно, не стоит отказываться от соблюдения профилактических мер, даже если вы переболели или уже вакцинировались. Соблюдать меры личной гигиены - часто мыть руки, не касаться грязными руками глаз, носа и рта, поддерживать социальную дистанцию и проветривать помещения – значит не только ответственно подходить к собственному здоровью, но и здоровью родных и близких. В качестве профилактики заболеваний также можно пропить курс препаратов индукторов интерферона, которые помогают выработать естественную защиту организма.

Но и если вы приняли решение о вакцинации, помните, что пока мы все стремимся обезопасить себя от «короны», ангины, грипп и другие «простые ОРВИ» не дремлют, поэтому стоит позаботится о своем иммунитете доступными методами.