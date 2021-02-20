Рязанская нефтеперерабатывающая компания сэкономила 1,2 млрд рублей благодаря масштабированию программы энергосбережения

Рязанская нефтеперерабатывающая компания (крупнейший НПЗ «Роснефти») активно развивает программы энергосбережения на производстве. В 2020 году предприятию удалось сэкономить более 34,5 тыс. гкал тепловой энергии, более 1 млн киловатт-часов электроэнергии и сократила потребление газообразного топлива более чем на 2,5 тыс. тонн. Экономический эффект от масштабирования программы составил более 1,2 млрд. рублей.

Завод производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов: автомобильные бензины, включая экологичный «Евро 6» и Pulsar 100, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др. Для реализации энергосберегающего потенциала в РНПК принята Программа энергосбережения до 2025 года, направленная на сокращение энергопотребления предприятием по основным направлениям производственной деятельности.

В 2020 году РНПК успешно прошла аудит системы энергоменеджмента на соответствие требованиям нового международного стандарта ISO 50001 «Система энергетического менеджмента». Аудиторы подтвердили планомерные действия предприятия по совершенствованию работы всех структурных подразделений в области повышения энергоэффективности и энергосбережения. Ежегодно по данному направлению обучается более 20 человек технологического персонала.

Развивая стратегию «Роснефть-2022», предприятие системно работает над рациональным использованием ресурсов и сокращением энергопотребления, оптимизирует электрические нагрузки и тепловые процессы. Наибольшего экономического эффекта специалисты РНПК достигли благодаря замене реакторов на установке каталитического риформинга, техническом перевооружении расходомера на вакуумном блоке установки ЭЛОУ-АТ-6.

Также высокую эффективность показали проекты по снижению расходования пара на технологических установках НПЗ. Они были разработаны сотрудниками РНПК в рамках инициативы Банк идей. В рамках данного проекта работники предприятия могут предлагать свои идеи по повышению эффективности производства, которые впоследствии могут быть применены на заводе. В 2020 году сотрудники РНПК предложили 72 подобных идеи.