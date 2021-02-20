Что сказали в сборной России по биатлону после мужской эстафеты на ЧМ-2021

Эдуард Латыпов после финиша эстафеты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сборная России наконец-то выиграла медаль на чемпионате мира по биатлону! В субботу, 20 февраля, российская команда заняла третье место в мужской эстафетной гонке 4 по 7,5 км. Наших парней опередили Швеция и одержавшая очередную победу Норвегия. Причем, до последнего огневого рубежа россияне бились за второе место, однако промах Латыпова позволил шведу Самуэльссону опередить его на финише.

Бежавший на первом этапе Карим Халили высказался о своем дебюте в эстафете на чемпионате мира:

- Даже до начала сезона думал об этом и очень этого хотел — попасть в эстафету на чемпионате мира. В глубине души надеялся. Практически всегда бегаю либо первый, либо последний этап. В этом сезоне тренеры давали мне именно первый этап, - признался спортсмен в эфире "Матч ТВ".

При этом, Халили сказал, что для него горные условия Поклюки не являются проблемой:

- Мне, в принципе, здесь нравится. Нормально эту высоту переношу. В прошлом сезоне провёл довольно-таки большой промежуток времени в горах. В этом плане меня всё устраивает. Сразу после «Ижевской винтовки» уехал проводить сбор в Обертиллиахе с прицелом на ЧМ. Немало времени провел в среднегорье, - сказал Халили.

Матвей Елисеев, бежавший на втором этапе, помог нашей команде подняться повыше в таблице. И признался, что подошел ответственно к гонке, стараясь не допускать ошибок:

- Огромная разница между первым и вторым этапами. На первом этапе намного спокойнее начинают первый круг. Мне важно втянуться в гонку и выдать всё в нужный момент. На других этапах все быстро начинают. Это заводит раньше времени. Получается то, что получается на раздельных гонках. Как удалось сдержать себя? Коллективная ответственность помогает. Ошибка, которая будет проигрышем в 20–25 секунд на последнем круге, непозволительна, - сказал Елисеев после гонки в Поклюке в эфире телеканала "Матч ТВ".

А вот ставший в этом сезоне финишером Эдуард Латыпов сказал, что сражение за медаль чемпионата мира шло вплоть до самых последних моментов гонки:

- Последний круг? Там уже была борьба с самим с собой, чтобы дотерпеть и сохранить свое место. Сегодня самочувствие тяжёлое. У меня были мысли только дойти до финиша. Других мыслей не было. После финиша нужно было время, чтобы отойти. Минут через 10 осознание пришло, - сказал Латыпов после завершения гонки.

Но при этом, молодой спортсмен не мог не скрывать своей радости от успеха:

- Не страшно ли было, понимая, что боремся за медаль? Таких мыслей не было сегодня. Выходил с настроем бороться. Хотел сохранить место. Знал, что будет борьба. На втором круге сохранял скорость, но на финише было видно, что мне тяжело очень.

Завтра, 21 февраля, на чемпионате мира по биатлону пройдет последняя для мужчин гонка - масс-старт.