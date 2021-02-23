Владимир Путин: Этот праздник является символом мужества и преданности Отечеству

Верховный главнокомандующий ВС РФ, президент России Владимир Путин наблюдает за ходом совместных учений Северного и Черноморского флотов, январь 2020 г. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

- Российские армия и флот готовы отвечать на сложные вызовы, действуя эффективно и решительно, - заявил Владимир Путин в своём видеообращении, посвящённом Дню защитника Отечества.

ЧТО ЕЩЁ СКАЗАЛ ГЛАВА ГОСУДАРСТВА И ВЕРХОВНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ

"Современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать грамотно, решительно и эффективно. Наша армия и флот умеют это делать. Мы гордимся их боеспособностью, выучкой, отточенным владением современными знаниями и новейшим оружием".

Этот праздник, как отметил Владимир Путин, является символом мужества и преданности Отечеству, и отмечается россиянами с гордостью.

"Конечно, самые теплые слова благодарности ветеранам, великому поколению, научившему нас, их потомков, побеждать и не сдаваться. Мы помним эти заветы, помним подвиги российского воинства, которое всегда бесстрашно отстаивало свою землю, принимало на себя самые жестокие удары врагов".

По словам президента, история России наполнена примерами героизма предков.

"И потому так крепки у нас традиции патриотизма. Традиции неразрывной, прочной связи между народом, государством и их надежными защитниками - армией и флотом. Этот союз выкован столетиями, и сегодня его значимость остается такой же важной и востребованной".

"Мы все несем ответственность за Отечество, за его успешное развитие. Но для тех, кто выбрал для себя военное дело, это чувство приобретает особый смысл. На первый план всей вашей жизни выходят обеспечение стабильности, суверенитета и национальной мощи Родины, защита общества и каждого гражданина".

Президент отметил, что в Вооруженных силах служат сильные духом, волевые и отважные, что было доказано многократно, как на учениях, так и в боевых условиях.

"Одним из свидетельств укрепления авторитета Вооруженных сил является растущий интерес молодежи к воинским специальностям. Все больше ребят считают службу по призыву важной для себя и нужной для Родины".

Президент отметил, что многие призывники остаются в войсках, продолжают службу, идут в военные училища, на всю жизнь выбирая своей профессией и своим призванием защиту Отечества. По словам Путина, большинство сделало такой выбор благодаря своим командирам.

"Офицеры - это оплот армии и флота. От вас, дорогие товарищи, зависит не только отличная боевая подготовка, слаженность действий, дисциплина, но и сам дух воинской службы, где так важны чувство товарищества и взаимопонимания. Знаю, что наши офицеры всегда были и остаются примером высокого профессионализма, благородства, выдержки и чести. Благодарю вас, дорогие товарищи, всех военнослужащих, гражданский персонал Вооруженных сил за достойное исполнение воинского долга".

* * *

В День защитника Отечества президент возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены.