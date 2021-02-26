Вылечи меня, если сможешь: почему антибиотики перестают помогать

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Всему виной привычка лечить ими любой чих – в один момент бактерии могут «привыкнуть» к препарату, и лекарство перестает действовать.

Даем необходимый минимум знаний по антибиотикам и подскажем, как принимать их правильно.

Если перепутать бактерии с вирусами

Антибиотики – препараты, применяемые для лечения бактериальных инфекции. Именно бактериальных: против вирусных и других инфекций они не действуют. Не вылечат они и COVID-19, который является вирусом – антибиотики используются только в тех случаях, когда пациенту действительно нужна антибактериальная терапия.

Приведем цитату из временных методических рекомендаций Минздрава РФ версии № 10: «Подавляющее большинство пациентов с COVID-19, особенно при легком и среднетяжелом течении, НЕ НУЖДАЮТСЯ в назначении антибактериальной терапии».

На самом деле, отличить вирусную инфекцию от бактериальной очень сложно – их симптомы бывают настолько схожи, что даже врачи зачастую не могут поставить точный диагноз без лабораторных исследований.

Для помощи своему лечащему врачу достаточно пройти всего три исследования: клинический анализ крови, С-реактивный белок и прокальцитонин.

Если принимать без необходимости

Ответить на вопрос «нужно ли мне сейчас принимать антибиотики» сможет только врач, без назначения которого не стоит принимать ни одно лекарство. Самолечение может не только затруднить диагностику заболевания, но и спровоцировать его переход в хроническую форму.

К сожалению, бесконтрольный прием антибиотиков распространен настолько, что это вызывает беспокойство Всемирной организации здравоохранения. Дело в росте частоты случаев суперинфекций – их вызывают бактерии, нечувствительные к существующим антибиотикам.

Это явление называется «антибиотикорезистентность» – препарат либо неэффективен, либо не действует на бактерию совсем. Сопротивляться микроорганизмы могут как пассивно, так и активно.

Например, у них может отсутствовать структура, на которую действует антибиотик, либо они могут быть непроницаемы для антибиотика. Также микроорганизм в состоянии переводить антибиотик в неактивную форму, либо мутировать и делать блокируемые антибиотиком биохимические реакции не критичными для своей жизнедеятельности.

Стоит помнить, что нечувствительность к антибиотику приобретают бактерии, а не организм – побочные эффекты и иные последствия никто не отменял.

Если нарушать правила приема

Большинство антибиотиков требуют самодисциплины – нужно поддерживать концентрацию препарата в организме и соблюдать равные промежутки между приемами препарата. Запивать их нужно водой – никакого сока, чая и тем более алкоголя. Нельзя пропускать приём препарата и нарушать дозировку.

Помимо этого, во многих случаях терапию антибиотиком нельзя сопровождать противогрибковыми, пробиотическими и другими лекарствами, которые могут повлиять на действие основного препарата.

Как принимать антибиотики правильно

Правило № 1 – любой антибиотик вам должен назначать врач. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением. Однако вы самостоятельно можете узнать информацию, которая поможет поставить правильный диагноз и назначить лечение.

Это вышеупомянутый набор из трех исследований, который поможет определить вирусную или бактериальную природу возбудителя: клинический анализ крови, С-реактивный белок и прокальцитонин. Есть и другие анализы, которые дадут полезную информацию вам и вашему лечащему врачу.

«Посев отделяемого верхних дыхательных путей на микрофлору» поможет в диагностике инфекционных заболеваний. Анализы «Определение чувствительности к антибактериальным препаратам всего спектра выделенной микрофлоры» и «Расчет эффективной дозы антибиотиков с определением чувствительности возбудителя к расширенному спектру антибактериальных препаратов (заключение по МИК)» говорят сами за себя.

Все эти анализы в совокупности не только позволят вашему врачу назначить более точное лечение, но и помогут сэкономить деньги, не превращая свой организм в испытательный полигон для антибиотиков.

Любое из этих исследований можно пройти за одно посещение отделения Лаборатории «Гемотест». При желании анализы можно сдать и дома – в «Гемотесте» действует услуга «выездная медсестра». Получить результаты можно по электронной почте или в личном кабинете.

Адреса отделений, подробную информацию по анализам, стоимость и сроки выполнения можно узнать на сайте Лаборатории «Гемотест».