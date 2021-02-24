Выросли штрафы за непослушание силовым структурам

Отдельными пунктами прописана ответственность за организацию и финансирование незаконных митингов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Президент подписал поправки в закон о кратном увеличении административных штрафов за неподчинение требованиям сотрудников силовых ведомств. Отдельными пунктами прописана ответственность за организацию и финансирование незаконных митингов.

Вот, как это все подорожает:

1. За неповиновение законному требованию сотрудника полиции, Росгвардии, ФСБ, совершенное впервые: для граждан штраф 2000 - 4000 рублей, либо административный арест на срок до 15 суток.

2. Повторно отказался выполнить распоряжение сотрудника правоохранительных органов: штраф - 10 000 - 20000 рублей (сейчас - до 5 000 рублей), на выбор судьи, либо арест до 30 суток или обязательные работы на срок до 200 часов.

3. Перечисление денег (других материальных средств) за участие в массовой акции: штраф 10 000 - 15 000 рублей и 15 000 - 30 000 для должностных лиц, от 50 - 100 тысяч рублей для юридических. При этом это наказание ждет за каждый выявленный эпизод (перевод средств).

4. Должностное лицо отказалось выполнять распоряжение сотрудника правоохранительных органов: штраф 20 000 - 40 000 рублей на выбор суда, для юридических лиц - 70 000 - 200 000 рублей (сейчас 50 000 -100 000 рублей).

5. Новый вид наказания за неподчинение сотрудникам силовых структур и ведомств: штрафы могут быть заменены обязательными работами на срок до 120 часов.

6. За неподчинение сотруднику органов внутренних дел в сфере миграционного контроля или воспрепятствование его законным требованиям: штраф до 4 000 рублей, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 120 часов.

Отметим, что иностранных граждан, которые нарушают порядок, вместо выдворения из России за счет государства, станут чаще использовать на обязательных работах.

В законе также перечисляются сотрудники правоохранительных органов, чьи законные действия гражданам необходимо исполнять: МВД, ФСБ, ФСО, ФСИН, Росгвардия, Минобороны России. Сотрудники этих министерств и ведомств могут быть задействованы для обеспечения общественной и государственной безопасности.

Также президент подписал закон о лишении свободы до 10 лет за склонение к употреблению наркотиков и психотропных веществ с использованием интернета. Вводится повышенная ответственность (до 20 лет) за склонение к употреблению наркотиков, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Напомним, на подходе законопроект, которым Верховный суд России внес на рассмотрение в Госдуму новое понятие - "уголовный проступок". По мнению разработчиков поправка в закон позволит судам не назначать уголовное наказание за целый ряд преступлений небольшой и средней тяжести, если они совершены человеком впервые.

Лиц, которые будут совершать "уголовные проступки" будут наказывать штрафами и принудительными работами. Законодатели справедливо считают, что пора все расходы полиции, нацгвардии и городских властей по поддержанию правопорядка на улицах городов возложить на нарушителей и преступников.