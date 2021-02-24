ПСБ по итогам 2020 года увеличил объемы ипотечного кредитования почти на 90%

ПСБ в 2020 году увеличил выдачу ипотечных кредитов по программе гражданской ипотеки на 87%, опередив общерыночные темпы роста.

На покупку квартир в новостройках выдачи кредитов увеличились более чем в два раза - до 60 млрд рублей. При этом одним из факторов жилья роста спроса на строящееся жилье остается программа государственного субсидирования «Ипотека с господдержкой 2020». ПСБ предлагает по ней особенно привлекательные условия – кредиты со ставкой до 5,85% годовых, что делает покупку квартир от застройщиков доступной для максимального числа клиентов. В рамках государственной программы с момента ее запуска по февраль 2021 года ПСБ выдал кредитов почти на 45 миллиардов рублей.

Еще одна популярная программа с господдержкой - семейная ипотека. По ней ПСБ предоставляет кредиты с одной из самых низких ставок на рынке – 4,5% годовых. Неудивительно, что за 2020 год выдача кредитов по семейной ипотеке в банке выросла почти в три раза, и спрос на нее остается по-прежнему высоким.

В 2020 году ПСБ в очередной раз стал лидером по выдаче кредитов для военнослужащих: банк занимает 40% рынка военной ипотеки. Зарплатные клиенты могут оформить кредит по ставке до 6,9%, для других категорий военнослужащих доступны ставки от 7,1%. Предложение действует как для покупки вторичного жилья, так и для рефинансирования действующего кредита. Кредит квартиру в строящемся доме военнослужащие могут получить по ставке от 5,85%.

По словам начальника управления ипотечных продаж ПСБ Татьяны Чернышевой, каждая третья сделка в ПСБ заключается в рамках льготной ипотеки. Благодаря программам льготной ипотеки сотни тысяч российских семей уже приобрели собственное жилье на доступных условиях.

Мы заинтересованы в развитии ипотечного бизнеса и предлагаем клиентам привлекательные условия как по уровню ставок, так и по неценовым параметрам - цифровой инфраструктуре для быстрого, удобного и безопасного оформления кредитов, а также специальную систему скидок и бонусов от партнеров-застройщиков в десятках российских регионов", - добавляет Чернышева.