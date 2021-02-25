«У него в ухе гигантский червь»: британка обнаружила в ухе сына странное инородное тело

Врачи быстро успокоили перепуганную мать. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мама 10-летнего ребенка из Великобритании обратилась к врачам после того, как вынула из уха сына кусок ленты, происхождение которой не смогла определить, решив, что это гигантский червь.

«Поедающий мозги червь» оказался… малярным скотчем.

Причиной для волнений женщины стали жалобы сына на зуд в ухе. Заглянув в наружный слуховой проход ребенка, женщина обнаружила в нем инородное тело и, подцепив пинцетом, извлекла странную липкую ленту.

Врачи, к которым обратилась британка, отправили находку в лабораторию и определили, что лента оказалась кусочком малярного скотча.

Позже выяснилось, что ребенок засунул себе инородный предмет в ухо самостоятельно, а потом просто забыл об этом.

Видя волнения матери, ребенок спросил:

– Интересно, это все из-за ленты, которую я вставил себе в ухо на прошлой неделе? Я так и не смог ее достать.

Женщина призналась, что испытала огромное облегчение, а также посетовала, что зря побеспокоила докторов.

Рассказав о своей истории в соцсети, британка получила немало комментариев, в которых пользователи рассказывали о необычных находках в ушах своих детей: пластилин, бумажные стикеры и даже апельсиновые корки.

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