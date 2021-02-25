Директор Фонда Росконгресс возглавил новый комитет Российской автомобильной федерации

Новый комитет и кандидатура председателя были утверждены на очередном заседании Совета РАФ.

Председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев возглавил Комитет по развитию цифровых платформ и конгрессно-выставочной деятельности Российской автомобильной федерации (РАФ). Новый комитет и кандидатура председателя были утверждены на очередном заседании Совета РАФ, прошедшем в Москве впервые с марта 2020 года в офлайн-формате.

Александр Стуглев выступил с презентацией комитета и рассказал членам Совета и представителям комитетов РАФ о целях, направлениях деятельности и ожидаемых результатах нового подразделения Федерации.

Комитет по развитию цифровых платформ и конгрессно-выставочной деятельности РАФ будет заниматься популяризацией и развитием автомобильной тематики в медийной сфере, формированием автомобильного трека деловых программ крупнейших форумов и выставок в России, развитием мультимедийных платформ и новых проектов, посвященных автомобилям, а также созданием новых точек развития РАФ в регионах России.