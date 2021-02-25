Европейские страны с 1 марта начинают ослаблять карантинные меры

Bласти Германии разрешили открыть школы, правда решение о целесообразности данного шага оставили за федеральными землями Фото: REUTERS

Хотя вакцинация в Старом свете буксует, а некоторые даже говорят о начале третьей волны коронавируса, там понимают, что бесконечно держать народ по домам просто невозможно. Последствия слишком уж продолжительного локдауна могут быть неприятными как для политиков, так для самих основ общества.

Так что Европа медленно, но, похоже, верно, возвращается к нормальной жизни. Даже если где-то первые шаги в этом направлении выглядят робко и нерешительно.

Так, возвращение к доковидной жизни в Германии решили начать с открытия салонов красоты. Уже с 1 марта в немецких парикмахерских снова можно будет подстричь или покрасить волосы. Впрочем, желающим навести марафет придется запастись терпением: в салоны будут пускать по предварительной записи и только по одному, а на одного клиента должно приходиться не менее 10 квадратных метров площади. Исключение делают только одно — с детьми допускается присутствие одного из родителей.

Также власти Германии разрешили открыть и школы, правда решение о целесообразности данного шага оставили за федеральными землями, то есть чиновниками на местах.

По тому же пути решили пойти в Бельгии — там в первый день весны, помимо уже работающих с 13 февраля парикмахерских, откроют свои двери массажные салоны , кабинеты татуажа и пирсинга. Строгое соблюдение эпидемиологического протокола — обязательно.

В Нидерландах с 1 марта ученики средних школ и колледжей смогут посещать учебные занятия не менее раза в неделю. А уже с 3 марта заработают парикмахерские и салоны красоты. Требования аналогичны немецким - предварительная запись, отсутствие симптомов коронавируса.

Откроются и бутики, правда они смогут принимать клиентов по предварительной заявке и не более двух посетителей одновременно. А молодым людям до 26 лет будет разрешено заниматься спортом в группах как на улице, так и в спортивных клубах.

В Швейцарии можно будет посещать магазины, музеи, библиотеки и зоопарки. Граждане также будут допущены на стадионы и в клубы.

В Австрии пока не решили, преподносить жителям страны подарок к первому дню весны или нет.

А вот в Швеции наоборот, решили «закрутить» гайки. Там с 1 марта запретят ресторанам работать после 20:30, снизят разрешенное число людей в магазинах и спортзалах. Но у Швеции с самого начала пандемии был свой путь, там долгое время не вводили вообще никаких ограничений.

В Италии локдаун продлен до 4 апреля. В Греции тоже решили, что смягчать карантин пока рановато.