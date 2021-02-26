Певица Леди Гага предлагает $500000 за похищенных у нее бульдогов

Преступники выстрелили в выгуливавшего собак мужчину и похитили двух бульдогов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Лос-Анджелесе совершено необычное преступление: неизвестный выстрелил в мужчину, который выгуливал французских бульдогов, принадлежащих певице Леди Гаге, засунул двух животных в машину и скрылся с места преступления.

Третьему псу удалось убежать – позже его обнаружили и доставили домой.

Сама Леди Гага находится в Риме на съемках нового фильма. Узнав о происшествии, она очень расстроилась и, по словам ее представителя, предложила награду в размере полмиллиона долларов за возвращение любимых животных.

Певица души не чает в своих питомцах. Фото: EAST NEWS

Полиция Лос-Анджелеса занимается поиском пропавших Коджи и Густава. Правоохранители отмечают, что похищение французских бульдогов в городе - не редкость, поскольку собаки очень популярны среди американцев, и цены на здоровых щенков доходят до $2000, а за животных с хорошей родословной могут быть в несколько раз больше. Однако стрельба во время подобных преступлений – событие исключительное.

Пострадавший выгульщик собак доставлен в больницу, о его состоянии пока ничего не известно.