Почему Россия в футболе уступает соседям

Момент игры в Загребе, где "Краснодар" с минимальным счетом уступил местному "Динамо". Фото: Josip Regovic/Pixsell/ТАСС

«Краснодар» проиграл хорватскому «Динамо» Загреб вчистую в двух матчах и последним из команд РПЛ вылетел из Лиги Европы. Итоговая статистика выступлений российских клубов в еврокубках этого сезона позорна, но правдива: 1 победа в 26 матчах основных этапах. Всего одна на «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар». На четыре топ-клуба России, общий бюджет которых оценивается под полмиллиарда евро в год!

И тут же по соседству Украина. Бедная страна, где фактически идет гражданская война, с полудохлым внутренним чемпионатом в футболе намного круче богатой России. Сразу два украинских клуба – «Динамо» Киев и «Шахтер» - вышли в 1/8 финала Лиги Европы.

Почему так?

Нам говорят, что российскому футболу не хватает денег. Что в Европе клубы много получают от ТВ, а у нас люди не готовы покупать трансляции на платных каналах. Но и в Украине как минимум живут не богаче. У «Шахтера» и «Динамо» нет телевизионных денег.

Вы можете сказать, что тот же «Шахтер» содержит украинский олигарх Ринат Ахметов. Но его состояние по оценке «Форбс» составляет 2.8 млрд долларов. Состояние владельца «Спартака» Леонида Федуна – 2,3 млрд, хозяина «Краснодара» Сергея Галицкого – 3,4 млрд, а возможности госкорпораций, контролирующих «Зенит» («Газпром»), «Динамо» (ВТБ), «Локомотив» («РЖД») и ЦСКА (ВЭБ) вообще бессмысленно обсуждать.

Знаете сколько составляет бюджет «Шахтера», который мы привыкли называть донецким, хотя команда уже несколько лет проводит свои домашние матчи во Львове, в Харькове и Киеве? 75 млн евро. Это раза в два меньше, чем у «Зенита». А представляете, сколько сейчас тратит в год киевское «Динамо»? По словам его президента Игоря Суркиса – 30-35 млн долларов. Над этой суммой даже московское «Динамо» должно хохотать в голос.

Так что не надо тут про деньги. Беда российского футбола не в их недостатке.

Донецкий "Шахтер" уже не первый год вполне успешно выступает в еврокубках. Фото: REUTERS

Нам говорят, что дело в климате. Что в России приходится три зимних месяца сидеть без футбола. Но в украинской Премьер-лиге сезон начался ровно на неделю раньше российского. И ничего – играют и побеждают, в том числе тот самый «Брюгге», об который лощенный «Зенит» осенью в Лиге чемпионов обломал все свои белоснежно-вставные зубы.

Нам говорят, что дело в лимите на легионеров. Но на Украине он тоже есть, и почти такой же, как в России – 7 иностранцев на поле. Не мешает это им показывать результат в Европе.

Нам говорят, что дело – в слабом чемпионате России, с недостаточным накалом матчей. Но полудохлая украинская Премьер-лига, где осталось 14 клубов, вряд ли сильнее РПЛ.

Сборная Украины в рейтинге ФИФА – на 24-м месте. Россия там же – на 39-м. И в 1/4 финала чемпионата мира украинцы выходили на 12 лет раньше нас – в 2006-м. Половина игроков украинской сборной играют в Европе, в том числе в «Реале» и в «Манчестер Сити». У нас же Головин, Миранчук и Черышев там же полируют скамейки запасных.

Два украинских клуба своими результатами напрочь опровергают все оправдания российских футбольных чиновников. Значит можно играть в Европе с такими скоромными возможностями. И денег нам не хватает только потому, что в российском футболе ими привыкли заливать все проблемы, а сейчас напор в трубах не тот. Лимит нам мешает только потому, что детские академии работают впустую. Зимний перерыв идет во вред, только потому что мало кто из тренеров понимает, как его использовать с пользой.

Так и позоримся.