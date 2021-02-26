Успеху вирус не помеха

По словам Владимира Вдонина, массового заражения коронавирусом среди сотрудников предприятия удалось избежать, благодаря вовремя принятым мерам. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

10 и 11 февраля в Пензенской области с деловым визитом находилась делегация Республики Беларусь, которую возглавил Чрезвычайный и Полномочный Посол РБ в РФ Владимир Семашко. Одним из пунктов в насыщенной программе гостей Сурского края стало посещение ОАО «Маяк» - предприятия с долгой и интересной историей. Основанный купцом Сергеевым в 1850 году, как простая бумажная фабрика, в наши дни «Маяк» - это холдинг, объединяющий десять дочерних предприятий. С 2019 года его возглавляет Владимир Вдонин, который начал свой путь с работы в качестве простого инженера отдела маркетинга. Возглавив холдинг после своего отца, Василия Вдонина, Владимир Васильевич продолжил успешную работу, привнося в уже налаженные механизмы что-то новаторское, тем самым увеличивая объемы производства.

Сегодня«Маяк» является единственным в России производителем бумаги-основы облицовочных материалов для мебельной промышленности. Предприятие входит в двадцатку компаний страны, лидеров по выпуску тары и писчей бумаги, в пятерку крупнейших производителей обоев и тетрадей, и в тройку ведущих производителей допечатного оборудования.Холдинг поставляет свою продукцию в российские регионы, а также страны ближнего зарубежья, включая Республику Беларусь.

Осмотрев производство, Владимир Семашко озвучил вердикт – таких предприятий в их стране нет.

- Мы даже и не ставили никогда задачи получать продукцию такого уровня, - признался Посол. - Теперь будем учиться у вас.

Владимир Семашко заявил, что таких предприятий в Республике Беларусь нет. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

Губернатор Иван Белозерцев подтвердил: ОАО «Маяк» - гордость Пензенской области.

- Здесь работают более 1600 пензенцев. Ежегодно руководство предприятия поднимает зарплату на процент инфляции. Сейчас средний уровень зарплаты сотрудников «Маяка» - 42 тысячи рублей. Такие условия труда – пример для подражания, которому следуют многие пензенские предприятия, - сказал Иван Белозерцев.

2020 ГОД БЫЛ СЛОЖНЫЙ, НО МЫ СПРАВИЛИСЬ

Так уж вышло, что юбилейный, 170-й год, для предприятия наступил в непростое время. Не успело человечество допить шампанское по случаю начала нового десятилетия, как весь мир потрясли ужасные новости из Китая. Пандемия коронавируса, поначалу отрицаемая и высмеиваемая, начала диктовать свои условия. Многие предприятия малого и среднего бизнеса, закрывшиеся на вынужденный карантин, так и не смогли распахнуть свои двери снова.

Ударил кризис и по «Маяку» - когда закрыли границы, расположенные в Московской области и Санкт-Петербурге предприятия-партнеры не смогли принимать продукцию пензенского холдинга, из-за чего снизились объемы производства.

Другой, не менее важной проблемой, была и сама пандемия: количество пациентов с подтвержденным Covid-19 в регионе угрожающе росло с каждым днем.

- Среди наших сотрудников тоже были те, кто заболел коронавирусом, - рассказывает Владимир Вдонин. – Но мы достаточно оперативно приняли все меры безопасности: установили на проходной тепловизионные камеры, реагирующие на повышение температуры тела, санитайзеры во всех помещениях, ввели масочный режим. Массового заражения удалось избежать.

Как и увольнений: несмотря на все сложности, за время пандемии на «Маяке» без работы не остался ни один сотрудник, а зарплаты стабильно выплачивались.

- В итоге нам удалось сохранить темпы производства. Мы отгрузили готовой продукции почти на 15,5 миллиардов рублей, произвели 157 000 тонн бумаги, картона и флизелина.

В 2020 году предприятие завершило реализацию очередного инвестиционного проекта, стоимостью более 1,3 миллиарда рублей. Он включал в себя строительство нового размольно-подготовительного участка, реконструкцию цеха и склада готовой продукции, поставку и монтаж оборудования новой бумагоделательной машины.

Запуск новой линии позволил повысить качество выпускаемой продукции и увеличить совокупный выпуск бумаги и картона до 120 тысяч тонн в год, что укрепило позицию ОАО «Маяка» как одного из ведущих производителей бумаги в России.

- 2020 год был сложный, но совместными усилиями мы справились, - подчеркивает Владимир Вдонин.

ГОРЖУСЬ ТЕМ, ЧТО РАБОТАЮ НА «МАЯКЕ»

Об успехах предприятия красноречиво говорят не только громкие цифры, но и мнения самих работников: ведь кто, как не они, знают не понаслышке, каково это – быть сотрудником крупного холдинга.

Нам удалось пообщаться с несколькими из них. И вот, что они нам рассказали:

- Я пришел работать на «Маяк» сразу после армии, - отмечает Александр Тарасов. - Устроился сушильщиком. За годы работы обучился, теперь занимаю должность машиниста. Отличная работа!И руководство прекрасное: Владимир Васильевич всегда помогает, поддерживает, выделяет премии за рождение ребенка, свадьбы. Плюс еще у нас часто проводятся соревнования по различным видам спорта. Это помогает отвлечься от работы и воспитывает командный дух в коллективе.

Сотрудники «Маяка» работают на самом современном оборудовании. Фото: Пресс-служба Правительства Пензенской области

- Работаю в «Маяк-Техноцелл» с 2008 года, - рассказывает Екатерина Морозова. – Пришла на должность простого менеджера по продажам, сейчас я – начальник отдела маркетинга. У нас прекрасный коллектив. Поскольку наше предприятие является партнером немецкой фирмы «TechnocellDekorGmbh», то до нас доходят веяния Европы: наши сотрудники работают на современном предприятии, выпуская уникальную продукцию, которой нет аналогов. А мы ее продаем. Я горжусь тем, что работаю на «Маяке».

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Пандемия коронавируса идет на спад. Все чаще в новостях звучат обнадеживающие фразы про скорое снятие ограничений и возвращении к обычной жизни. А это значит, что впереди у холдинга «Маяк» - еще больше перспектив для развития. А нам только остается пожелать им удачи.