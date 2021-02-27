ЦСКА будет гостить у "Локомотива" в субботу, 27 февраля. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как в конце февраля русский футбол вернулся матчами на Кубок России, окончательное возвращение сезона для всех - это возобновление турнира в Премьер-Лиге. "Локомотив" на своем поле будет принимать ЦСКА в матче 20 тура РФПЛ. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Локомотив - ЦСКА 27 февраля 2021.

Статистика личных встреч Локомотив - ЦСКА довольно богата. В первом круге этого сезона 27 сентября армейцы проиграли 0:1 на своем поле. А в целом же перевес в этом противостоянии - на стороне "Локо". 26 побед проти 23 при 11 ничейных исходах.

Прогнозы букмекеров на матч Локомотив - ЦСКА 27 февраля 2021 говорят о том, что фаворитом поединка видят ЦСКА. Если смотреть на коэффициенты, то получается, что армейцы выиграют в упорной борьбе этот поединок. Но все же рискнем предположить, что верный прогноз на матч Локомотив - ЦСКА - победа "Локомотива" в напряженной борьбе с разницей в один мяч. Стартовые составы на игру Локомотив - ЦСКА будут оглашены примерно за час до начала игры. Поединок начнется в 19:00 по московскому времени.

Прямую видеотрансляцию матча Локомотив - ЦСКА со стадиона "РЖД Арена" можно будет посмотреть 27 февраля 2021, начиная с 19:00 по московскому времени на телеканале Матч ТВ.

Онлайн-трансляция на сайте KP.RU начнется примерно за два часа до старта поединка. Вы можете следить за ней, параллельно смотря телетрансляцию и не обновляя страницу.