Любовь к кошкам - профессиональная болезнь: каких животных выбирают представители разных специальностей и почему

Любовь к кошкам – профессиональная особенность российских грузчиков. Фото: Shutterstock

Вот вы ругаете грузчика, что неаккуратный он, неотесанный, да еще и выпить, говорят, любит. А он, между прочим, тонкой душевной организации человек - придет домой, погладит котика, пожалуется ему на людскую неблагодарность и жить станет как-то проще. Ведь любовь к кошкам – профессиональная особенность российских грузчиков.

Это выяснили аналитики портала SuperJob. Накануне Дня кошек, который отмечается 1 марта, они попросили 10 тысяч россиян рассказать о своих питомцах. Как выяснилось, домашних животных держат больше половины наших соотечественников. А главный вывод исследования: по уровню народной любви усатые-полосатые бьют своих основных конкурентов одной левой лапой. Кошек держат дома 45% россиян, а собак – 21%. Причем у каждого восьмого из нас есть и собака, и кошка, а то и не одна.

Домашних животных держат больше половины россиян Фото: Михаил ФРОЛОВ

Заодно эксперты решили выяснить, связана ли любовь к тем или иным домашним животным с профессией человека. Оказалось, связь есть и очень даже прямая. Как уже сказано, почти половина грузчиков держит дома кошек. Также среди главных котовладельцев - официанты, секретари, дизайнеры и системные администраторы. А вот охранники кошек вообще не любят. Впрочем, собак они тоже не жалуют: судя по данным опроса, именно охранники, а также врачи реже всего держат домашних питомцев. Собак же больше всего любят офис-менеджеры, диспетчеры и юристы.

По мнению психологов, в таком «разделении труда» нет ничего удивительного.

По уровню народной любви усатые-полосатые бьют своих основных конкурентов одной левой лапой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Кошки более независимые, к тому же они самостоятельнее собак. Их можно оставить на пару-тройку дней, и вернувшись, увидеть только недовольный взгляд. Собаку так не бросишь, она будет очень страдать. Поэтому кошки больше подходят сотрудникам с непредсказуемым графиком, творческим работникам и людям, ценящим независимость в жизни и в работе. А также очень занятым людям, у которых нет времени выгуливать питомца два раза в день и постоянно о нем заботиться, - объясняет психолог, гипнотерапевт Ирина Коржова. - А собака - это преданность и управляемость. Их чаще выбирают люди, которые любят, чтобы все было четко и понятно - как в работе, так и в отношениях с питомцем. Я говорю это не только как психолог, но и как хозяйка кошки и трех собак.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Есть ли у вас домашнее животное?

Есть кошка - 33%

Есть собака - 9%

Есть и собака, и кошка - 12%

Нет питомца - 46%

ТОП-10 кошатников среди профессий

Системный администратор - 43%

Официант/бармен - 42%

Секретарь - 42%

Грузчик - 41%

Дизайнер - 41%

Юрист - 40%

Оператор колл-центра - 40%

Программист - 40%

Продавец - 39%

Маркетолог - 39%

ТОП-10 собачников

Офис-менеджер - 21%

Диспетчер - 19%

Юрист - 17%

Грузчик - 17%

Официант/бармен - 16%

Менеджер по закупкам - 16%

Экономист - 15%

Администратор -14%

Оператор колл-центра - 14%

Медсестра - 14%

Мерчендайзер - 14%

По данным SuperJob. Опрошено 10 000 человек из 993 населенных пунктов России.

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