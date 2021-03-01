Любовь к кошкам - профессиональная болезнь: каких животных выбирают представители разных специальностей и почему

Любовь к кошкам – профессиональная особенность российских грузчиков.
Фото: Shutterstock
Вот вы ругаете грузчика, что неаккуратный он, неотесанный, да еще и выпить, говорят, любит. А он, между прочим, тонкой душевной организации человек - придет домой, погладит котика, пожалуется ему на людскую неблагодарность и жить станет как-то проще. Ведь любовь к кошкам – профессиональная особенность российских грузчиков.
Это выяснили аналитики портала SuperJob. Накануне Дня кошек, который отмечается 1 марта, они попросили 10 тысяч россиян рассказать о своих питомцах. Как выяснилось, домашних животных держат больше половины наших соотечественников. А главный вывод исследования: по уровню народной любви усатые-полосатые бьют своих основных конкурентов одной левой лапой. Кошек держат дома 45% россиян, а собак – 21%. Причем у каждого восьмого из нас есть и собака, и кошка, а то и не одна.
Домашних животных держат больше половины россиян
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Заодно эксперты решили выяснить, связана ли любовь к тем или иным домашним животным с профессией человека. Оказалось, связь есть и очень даже прямая. Как уже сказано, почти половина грузчиков держит дома кошек. Также среди главных котовладельцев - официанты, секретари, дизайнеры и системные администраторы. А вот охранники кошек вообще не любят. Впрочем, собак они тоже не жалуют: судя по данным опроса, именно охранники, а также врачи реже всего держат домашних питомцев. Собак же больше всего любят офис-менеджеры, диспетчеры и юристы.
По мнению психологов, в таком «разделении труда» нет ничего удивительного.
По уровню народной любви усатые-полосатые бьют своих основных конкурентов одной левой лапой
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
- Кошки более независимые, к тому же они самостоятельнее собак. Их можно оставить на пару-тройку дней, и вернувшись, увидеть только недовольный взгляд. Собаку так не бросишь, она будет очень страдать. Поэтому кошки больше подходят сотрудникам с непредсказуемым графиком, творческим работникам и людям, ценящим независимость в жизни и в работе. А также очень занятым людям, у которых нет времени выгуливать питомца два раза в день и постоянно о нем заботиться, - объясняет психолог, гипнотерапевт Ирина Коржова. - А собака - это преданность и управляемость. Их чаще выбирают люди, которые любят, чтобы все было четко и понятно - как в работе, так и в отношениях с питомцем. Я говорю это не только как психолог, но и как хозяйка кошки и трех собак.
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Есть ли у вас домашнее животное?
Есть кошка - 33%
Есть собака - 9%
Есть и собака, и кошка - 12%
Нет питомца - 46%
ТОП-10 кошатников среди профессий
Системный администратор - 43%
Официант/бармен - 42%
Секретарь - 42%
Грузчик - 41%
Дизайнер - 41%
Юрист - 40%
Оператор колл-центра - 40%
Программист - 40%
Продавец - 39%
Маркетолог - 39%
ТОП-10 собачников
Офис-менеджер - 21%
Диспетчер - 19%
Юрист - 17%
Грузчик - 17%
Официант/бармен - 16%
Менеджер по закупкам - 16%
Экономист - 15%
Администратор -14%
Оператор колл-центра - 14%
Медсестра - 14%
Мерчендайзер - 14%
По данным SuperJob. Опрошено 10 000 человек из 993 населенных пунктов России.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Америкой должен править Барсик!» Чем сейчас занимаются самые знаменитые коты России
1 марта все прогрессивное человечество отмечает Всемирный день кошек (подробности)
О чем говорит поза, в которой спит ваша кошка
"Комсомолка" узнала, что значат жесты и позы пушистых любимцев (подробности).
От Жорополка до Аспиринки: как назвать кота, чтобы любил и не гадил в тапки
Выбираем кличку для кота, опираясь на советы астрологов, профессионалов-заводчиков и психологов (подробности).