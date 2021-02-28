Что произошло после матча Спартак - Рубин

"Спартак" проиграл на своем поле казанскому "Рубину" со счетом 0:2. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Московский "Спартак" вернулся в сезон чемпионата России по футболу неудачно. После поражения в Кубке страны от "Динамо" последовала неудачная игра с казанским "Рубином" в 20 туре чемпионата России. Итог поединка - поражение со счетом 0:2. Оба гола забил форвард "Рубина" Джордже Деспотович.

Герой поединка в интервью клубной пресс-службе подчернул, что "Рубин" смог "вернуть должок" за поражение 0:2 в первом круге в Казани. Деспотович отметил:

- Большая победа на выезде со «Спартаком». Мы вышли с первых минут уверенные в себе. Было видно, что мы не пытались играть на ничью, мы вышли побеждать, так и получилось. Забили свои моменты и, думаю, «Рубин» сегодня был лучше. Надо продолжать в том же духе. Если будем играть так же в каждой игре, то будем много побеждать.

А вот полузащитник "Рубина" Денис Макаров тоже отметил важность победы - обыграли "Спартак" 2:0, вернув долг соперникам за первый круг:

- Важная для нас и тяжелая победа. Эмоций много. После первого круга мы должны были вернуть свой долг, в той игре была случайность. И в этом матче мы доказали, что команда, единое целое, верим в себя и можем побеждать в таких тяжелых играх. Эмоции зашкаливают, - сказал Макаров в интервью клубной пресс-службе.

А вот наставник "Рубина" Леонид Слуцкий, подводя итог поединку, сказал, что до последних секунд не был уверен в итоговом успехе своей команды:

- Мы играли часть второго тайма в большинстве и смогли реализовать это преимущество. Даже когда остались в равных составах, не могу сказать, что отдали инициативу. Поэтому удовлетворен действиями собственной команды сегодня и в атакующих моментах, и в плане обороны, - приводит слова Слуцкого пресс-служба казанцев.

Вернувшийся в "Спартак" после двух лет "европейской командировки" полузащитник Квинси Промес тоже высказался об итоге этого поединка:

- Я не знаю, я здесь новенький, но ДНК «Спартака» – атакующий футбол и контроль матча. Для меня неважно, какая схема, важно быть сфокусированным на мяче. Если ты не забиваешь, то невозможно побеждать. Надо начинать забивать. Все расстроены, но ничего еще не закончено. Все знают, что мы можем играть лучше, - заявил голландец в интервью порталу "Чемпионат".

А вот тренер "Спартака" Андреас Хинкель, который заменял Доменико Тедеско, сказал, в чем разница между поражениями от "Динамо" и "Рубина":

- Прежде всего, мы расстроены результатом. На сборах было все хорошо. Да, сегодня мы потерпели первое поражение в РПЛ. Но предыдущий матч был в другом турнире. На сборах никаких проблем не было, - сказал тренер москвичей на пресс-конференции после игры.

А вот форвард "Спартака" Александр Соболев поведал о детали, которая осталась за кадром телетрансляции. Зобнин в перерыве принес извинения за то, что получил красную карточку перед перерывом в матче против "Рубина":

- На сегодняшний матч, в первую очередь, повлияло удаление. Играли давольно неплохо, первый тайм подошёл к концу — и удаление. У них игрока удалили, и тоже стало меньше моментов. Но «Рубину» удалось нас подловить на контратаке и забить второй гол. Роман Зобнин извинился и в перерыве, и в конце матча. Это эмоции, бывает такое, - сказал после игры в интервью KP.RU форвард "Спартака".

Следующая игра у "Спартака" - дома 7 марта против "Краснодара". А вот "Рубин" спустя сутки дома будет биться с питерским "Зенитом".