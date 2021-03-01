«Нужны мужские черты характера»: эксперт назвала признаки начальника, которые приятны россиянам

В 2020 году однозначно в сторону мужчин-начальников высказывались 42% россиян, так что в каком-то смысле социальный прогресс налицо. Фото: Shutterstock

Всего 12% россиян хотели бы работать под руководством женщины и 35% - под руководством мужчины (остальным - непринципиально). При этом леди относятся к начальницам даже более предвзято, чем джентльмены. К таким выводам пришли аналитики Работа.ру, опросив 4000 занятых россиян старше 18 лет (подробнее см. «Конкретно»).

Однако ситуация меняется. В 2020 году однозначно в сторону мужчин-начальников высказывались 42% россиян, так что в каком-то смысле социальный прогресс налицо.

Директор Институт профессионального кадровика Валентина Митрофанова считает, что оценивать руководителя с точки зрения пола - нормальная практика:

- В России априори мужчины всегда были на руководящих позициях, независимо от уровня управления. Мы везде привыкли видеть мужчин, - подчеркивает Митрофанова. - Мужчина как для женщин, так и для мужчин — стандартный образец руководителя.

То, что сами женщины предпочитают видеть своим боссом мужчину, эксперт считает объективной данностью.

- Женщина-руководитель хороша только тогда, когда она имеет мужские черты характера: системность, жесткий контроль, умение организовывать работу, - говорит Митрофанова. - Такими мужскими характеристиками владеют немногие потенциальные начальницы. И, думаю, сами подчиненные прекрасно это понимают, отдавая предпочтение мужчине.

Наметившееся же более лояльное отношение к женщинам на высоких постах Валентина Митрофанова относит не столько на личный опыт респондентов, сколько на воздействие телекартинки и сериалов. На экране все чаще можно увидеть женщин-президентов или министров обороны, и это медленно, но верно размывает стереотипы в сознании.

КОНКРЕТНО

Под чьим руководством вы предпочитаете работать?*

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По данным Работа.ру.

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