Глава Ленобласти Александр Дрозденко: «Реновация садиков и школ обходится бюджету в разы дешевле строительства, но по качеству ничуть не уступает»

Александр Дрозденко побывал в детском саду №35 Коммунара и проверил, как прошла реновация. Фото: Инстаграм.

Детский сад № 35 в городе Коммунар Гатчинского района Ленинградской области был построен еще в 50-х года прошлого века. С января у садика началась вторая жизнь: после капитального ремонта он вновь распахнул свои двери для маленьких воспитанников. В 2020 году три его корпуса вошли в областную программу «Реновация детских садов». Капитальный ремонт обошелся областному бюджету в 25,7 миллиона рублей, еще 856 тысяч рублей выделил местный бюджет.

Каким детский сад стал после реновации, в Коммунар приехал проверить губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Во время рабочей поездки по Гатчинскому району глава региона заглянул в обновленные корпуса и пообщался с сотрудниками детсада и его воспитанниками. Первым делом Александр Дрозденко поинтересовался у детей, нравится ли им садик после ремонта. Получив утвердительный ответ, губернатор спросил у ребят, хватает ли всем игрушек, и хорошо ли здесь кормят.

В детсаду полностью заменили оборудование в пищеблоке, прачечной и в медкабинете, купили новую мебель и игрушки. Фото: Инстаграм.

- Очень вкусно! - дружно ответили малыши.

Глава региона осмотрел яркие и просторные игровые комнаты, заглянул в столовую и в спортивный зал. Своими впечатлениями Александр Дрозденко поделился в Инстаграме.

- Реновация садиков и школ обходится бюджету в разы дешевле нового строительства, но по качеству ничуть ему не уступает. Программа реновации - губернаторская, предложил ее в 2015 году. Начинали со школ, сейчас расширили проект на садики, колледжи, детские лагеря, - написал губернатор Ленинградской области на своей странице в соцсети. На фото - садик N 35 в Коммунаре постройки 50-х годов прошлого века. И воспитатели, и дети оценили обновление на «отлично».

По словам Александра Дрозденко, еще два года назад корпуса детского сада были в плачевном состоянии. По сути, от старых зданий остались только стены, все остальное было заменено. Строители отремонтировали все помещения и системы отопления, заменили сантехнику и электропроводку, переоборудовали систему вентиляции, обновили фасады, входы и выходы. На территории появилось новое наружное освещение и игровая площадка. Для детского сада закупили новое оборудование: полностью заменили технику на кухне, в прачечной, медицинском кабинете. Для игровых комнат, столовой, спортивного зала приобрели новую мебель, игрушки, развивающее оборудование.

По словам губернатора, два года назад садик был в плачевном состоянии. Сегодня его здания не отличишь от новых. Фото: Инстаграм.

- Программа реновации детских садов и школ доказала свою эффективность — она дает возможность за короткое время, не закрывая действующий объект, полностью обновиться, - подчеркнул Александр Дрозденко.

Реновация позволяет не строить социальные учреждения «с нуля», а давать вторую жизнь уже существующим зданиям. Это выгоднее и быстрее в первую очередь для местных жителей, нуждающихся в социальных объектах. Предложенная губернатором программа стартовала в 2015 году с капитального ремонта школ. Затем, в 2018 году, в нее включили здания техникумов и колледжей, а с 2020 года — детские сады. С 2021 года к программе реновации присоединились стационарные муниципальные оздоровительные лагеря.