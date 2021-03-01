Российских легкоатлетов пообещали восстановить в правах

Российским легкоатлетам вернут статус. Фото: EAST NEWS

На прошлой неделе наших легкоатлетов не допустили на Зимний чемпионат мира в Польше.

«Ну, вы все поняли, сезон закончен», - прокомментировала новость чемпионка мира по прыжкам в высоту Анжелика Сидорова.

Но вот сегодня у наших ведущих спортсменов появилась надежда, что они все же смогут в этом сезоне принять участие в международных соревнованиях, включая Олимпийские игры в Токио. На официальном сайте World Athletic появилась информация о том, что скоро будет опубликован План восстановления ВФЛА, который утвердила специальная Целевая группа. «Этот План подходит для внедрения в российскую легкую атлетику глубоких изменений в культуре, которых Совет требовал в течение последних пяти лет», - говорится в документе.

Также в нем сообщается, что после того, как в результате решения Спортивного арбитражного суда (CAS) был вынужден был уйти в отставку президент ВФЛА Петр Иванов, следить за выполнением Плана будет вице-президент федерации Ирина Привалова.

Совет World Athletic в следующий раз соберется по этому вопросу 17-18 марта, где окончательно утвердит дорожную карту, а также обсудит возвращение российским спортсменов статуса ANA (независимых атлетов), без которого они не могут участвовать в международных стартах.

Надеемся, что это не очередной финт международных чиновников, чтобы выбить из России побольше денег, и дело действительно сдвинется с мертвой точки. Напомним, что еще в августе Минспорт оплатил все штрафы ВФЛА в размере 6,3 млн долларов, но для самих спортсменов так ничего не изменилось и они могли выступать только на всероссийских соревнованиях.