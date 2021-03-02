Несколько месяцев шел спор по поводу того, возвращать памятник Дзержинскому на Лубянскую площадь или заменить его новой скульптурой Александра Невского. Объявили интернет-голосование, но оно так и не завершилось. Точку в споре поставил мэр Москвы Сергей Собянин:— По правде говоря, у нас сегодня огромное количество более актуальных тем. А к этому вопросу мы наверняка еще вернемся и вместе примем правильное и разумное решение, - остановил баталии мэр.А что было на месте одной из самых известных площадей столицы 100, 200, 500 лет назад? Историю Лубянки «Комсомолке» рассказал москвовед Айрат Багаутдинов.1. Откуда названиеСамая растиражированная версия гласит, что название придумали переселенцы из Великого Новгорода. Они пришли сюда в XV веке. На их родине была слобода Лубяница, основанная еще в XII веке. В память о ней и назвали новый дом.Однако историки приводят и другие варианты. Например, Лубянка от «луба» — древесного подкорья, из которого плетут корзины. Якобы на этом месте еще до новгородцев был лес, куда ходили добывать луб. По другой версии, здесь находился средневековый рынок, где продавали луб. Или палатки торговцев были сделаны из него.2. Решали споры кулакамиВ летописях встречается упоминание Кучкова поля. Оно располагалось на месте современной Лубянки. Здешними землями владел род Кучковичей или бояр Кучко, по другой версии — Кучки.Из истории мы помним основателя Москвы Юрия Долгорукого и его сына Андрея Боголюбского. Они пришли в эти земли, когда здесь были села под управлением Кучко. Знать сначала враждовала, потом породнилась — Андрей взял в жены Улиту Кучкову. Затем кучковцы убили Боголюбского. В общем, остросюжетная историческая драма. Правда в исторической достоверности ее есть сомнения.Что же до Кучкова поля, то здесь пасли скот. А еще историки говорят, что «поле» — не от того, что здесь кормили жвачных, а потому что «поле брани». Речь о судебных поединках. В старину, когда две стороны конфликта не могли договориться о разрешении спора на словах, в ход шли кулаки. Поле и было своего рода рингом, на котором выясняли, кто прав.3. Когда появилась площадьИз пастбища в подобие площади Лубянка превратилась в XV-XVI веке. Правильнее ее было бы назвать торговым перекрестком. Тогда здесь построили Никольские ворота. Это была охранная башня китайгородской стены, под которой располагался проезд в город. В документах место называли Никольской площадью, но в народе утвердилось имя Лубянка.4. Страшилки из монастыряЛюбит народ страшилки, которые якобы увязывают жуткие застенки энкавэдэшной Лубянки с легендами прошлого. Неподалеку от улицы Большая Лубянка был Варсонофьевский монастырь. При нем кладбище. Хоронили там неизвестных и самоубийц — в общей могиле. Монастырь снесли в первые годы советской власти. Сейчас на его месте поликлиника ФСБ.Еще одна страшилка связана с именем Дарьи Салтыковой, которую история запомнила как помещицу Салтычиху. Ее городская усадьба стояла рядом с Лубянкой. В подвалах дома садюга до смерти изводила крепостных, за что ее потом судили и сослали в монастырь. Ее имение переходило из рук в руки, перестраивалось, пока на его месте не появился один из корпусов современного ФСБ.5. Место битвыВ разные эпохи площадь оказывалась центром, связанным с военными действиями.- Конец смутного времени. Ополчение Минина и Пожарского изгоняет поляков из Москвы. Войска освободителей идут на Китай-город со стороны Лубянки. Через полвека здесь зародится Медный бунт — бедное население Москвы восстало против обесценивания медных монет.- Во времена Петра Великого площадь превратилась в один огромный бастион. Вереница сооружений по задумке должна была сдержать наступление шведов, с которыми воевал первый император. Однако до Москвы войска оппонентов так и не добрались. Зато на следующую сотню лет Лубянка осталась в военизированном виде.- Когда войска Наполеона дошли до Москвы, в одном из особняков близ Лубянской площади была ставка генерала-оккупанта Анри Делаборда. Потом пожар уничтожил половину города. Только после восстановления Москвы Лубянку возродили как городскую площадь.6. Фонтан ВиталиК XIX веку Лубянская площадь обретает современные очертания. Главными ее обитателями становятся сотни извозчиков. Вольготно им тут не только потому, что места прилично и всегда есть, кого везти, но и из-за водоразборного фонтана. В нем поили лошадей, а местные жители брали из него воду, которая поступала из Мытищинского водопровода. Таких было всего несколько штук на Москву. Один из них по сей день можно видеть на площади Революции.Фонтаны проектировал Иван (Джованни) Витали — русский скульптор итальянского происхождения. Никольский фонтан (по официальному названию площади) стоял почти век - до 1934 года, пока его не решили перенести в Нескучный сад, где он находится до сих пор. Правда, часть роскоши конструкция потеряла.7. ЗверинецНа месте Политехнического музея (Новая площадь, 3/4) в середине ХIХ века заработал зверинец. Здесь можно было купить охотничьих борзых, курочек, голубей и полюбоваться экзотическими животными. Ходили смотреть на анаконду, пуму, гиен и большущего слона.Для гиганта все закончилось печально. Он испугался толпы и сорвался с цепи. Начал крушить все в округе. Тогда пригнали роту солдат. Слон двинулся на вояк и по нему открыли огонь. Хозяин зверинца, чтобы не пропадать добру, приказал разделать тушу и продать мясо.8. Госстрах стал ГосужасомВ конце XIX века страховое общество «Россия» решило открыть свой, как бы теперь сказали, флагманский офис. Построили на Лубянке два особняка. А когда после революции фирму закрыли, а имущество национализировали, их строения перешли ВЧК.Именно от общества «Россия» у современной службы безопасности желто-оранжевый офис на Лубянке. Правда, раньше здания были более нарядными. Их неоднократно перестраивали под нужды спецслужб и в итоге объединили в одно.А в народе стала ходить присказка: «Госстрах стал Госужасом».9. Метро15 мая 1935 года открылась одна из первых станций метро «Дзержинская». Но ее могло вообще не быть, если бы не настояние партийной элиты. Все дело в сложных почвах. Инженеры-строители долго боролись с ними и уже готовы были сдаться.Созвали экстренное совещание. Объясняли, мол, опасно, невозможно. Пока Лазарь Каганович не ударил кулаком по столу и не сказал — стройку продолжать. Пришлось копать глубже — станция уходит под землю на 32,5 метра.Оформлением станции занимался архитектор Николай Ладовский. Без декора стены были кривыми — следствие инженерных решений. Казалось бы, следовало их отделать и выпрямить. Но архитектор увидел в этом своеобразный ритм и наоборот подчеркнул его светом и конструкциями.До наших дней облик «Дзержинской» не дожил. В 70-х была реконструкция. Внутри все переделали, и станция стала похожа на остальные. В 1990-м получила новое имя — «Лубянка».10. Железный ФеликсДзержинский начал работать на Лубянке в 1918 году. Правда, Всероссийской чрезвычайной комиссией по борьбе с контрреволюцией и саботажем (ВЧК) он руководил не из современного офиса, а из дома на Большой Лубянке, 11 стр. 1. Сейчас здесь отдел пенсионного обеспечения МВД.Летом 1926 года Железный Феликс умирает от сердечного приступа. Через год его фамилией называют Лубянскую площадь — Дзержинская.Когда фонтан переедет с площади, вплоть до 1958 года в центре сквера будет разбита большая клумба.В 1958-м революционеру решено поставить памятник. Авторами 11-тонного бронзового изваяния стали скульптор Евгений Вучетич и архитектор Григорий Захаров. Любопытно, что в 1957 году на этом месте находилась диковинная инсталляция ковра-самолета. Его растянули на тросах. На «НЛО» взгромоздились трое ребят. Монумент поставили к VI всемирному фестивалю молодежи и студентов и открытию Детского мира.В 1990-м улицу Дзержинского переименовали обратно в Большую Лубянку, а площадь в Лубянскую. Монумент чекиста свалили и перенесли к новому зданию Третьяковки на Крымском валу — ныне парк «Музеон».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак свергали Железного ФеликсаПамятник Дзержинскому простоял до августа 1991-го... (подробности)