Алек Болдуин стал отцом в седьмой раз всего через полгода после рождения своего шестого ребенка

У Алека и Хиларии Болдуин появился шестой ребенок. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Алек Болдуин снова стал отцом: у 62-летнего голливудского актера и его жены Хиларии появился шестой ребенок. О пополнении в звездном семействе стало известно после того, как 37-летняя Хилария поделилась в Инстаграме фотографией с малышом. На снимке она позирует в окружении всех своих детей, которых оказалось не пять, а шесть – включая новорожденного карапуза.

Новость о том, что у супругов действительно появился еще один малыш, изданию People уже подтвердил пресс-секретарь Болдуина. Пол и имя новорожденного родители и их окружение пока держат в секрете. Однако, судя по розовой кофточке, это, скорее всего, девочка.

Самый интересный вопрос: каким образом малыш появился на свет? Ведь предыдущий ребенок пары – сын Эдуардо – родился в сентябре 2020 года, то есть всего шесть месяцев назад. Хилария с трудом выносила его после того, как пережила два выкидыша подряд. Очевидно, что она не могла так быстро родить еще одного малыша. Так что, скорее всего, супруги усыновили ребенка, или же его выносила суррогатная мать. Пресс-секретарь актера отказался отвечать на этот вопрос, сказав, что Хилария сама расскажет об этом, если захочет.

Жена Алека Болдуина позирует в окружении всех своих детей, которых оказалось не пять, а шесть – включая новорожденного карапуза. Фото: Инстаграм.

Алек и Хилария поженились в 2012 году. Они уже воспитывают 7-летнюю дочь Кармен и четверо сыновей - 5-летнего Рафаэля, 4-летнего Леонардо, 2-летнего Ромео и полугодовалого Эдуардо. У Болдуина также есть седьмой ребенок, дочь Айленд, которую ему родила актриса Ким Бейсингер. 27-летняя Айленд делает успешную карьеру фотомодели.

Актер познакомился со своей второй женой летом 2011 года в одном из ресторанов Манхэттена. Хилария тогда работала инструктором по йоге. Эффектная брюнетка настолько очаровала Болдуина, что он решился сделать ей предложение всего через год после знакомства. Свадьбу пара сыграла в июне 2012 года.

Болдуин никогда не скрывал, что хочет много детей. Даже после двух выкидышей Хиларии он был уверен, что она обязательно подарит ему еще одного малыша.

- У нас с Хиларией четверо детей. Но она непременно хочет еще одного. И мы обязательно родим пятого! – говорил актер на одном из телешоу.

Как оказалось, и это был не предел. Теперь у супругов шестеро детей – остановятся ли они на достигнутом?

Интересно, что со своей старшей дочкой Айленд Болдуин долгое время не ладил. Они помирились, только когда она стала совсем взрослой. С первой женой Ким Бейсингер Алек развелся в 2002 году, они были женаты с 1993 года.