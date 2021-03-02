Индустрия фламенко в Испании находится на грани разорения из-за пандемии

Фламенко – это уникальное культурное наследие и важная часть испанской идентичности Фото: REUTERS

До коронавирусной пандемии в Испании работали сотни заведений, на сценах которых танцоры исполняли зажигательное фламенко. Пережить карантин и режим самоизоляции смогли лишь 10% из этого числа.

В декабре 2020 года Министерство культуры и спорта Испании поддержало исполнителей зажигательного танца, направив на счета ассоциации фламенко в качестве финподдержки более €2 миллионов.

«Фламенко – это уникальное культурное наследие и важная часть испанской идентичности, - сказали тогда власти. – Таблао, в которых проходят шоу фламенко существуют только в Испании».

Чиновники сообщили, что не дадут этой отрасли разориться, а всем исполнителям фламенко, которые несколько раз выходили на центральные площади Мадрида с демонстрациями, они пообещали приложить все усилия, чтобы те не остались без работы.

Но, по-видимому, справиться с этой задачей в период локдауна у испанских властей не получается. По данным Национальной ассоциации театров фламенко Испании, более 40% профессиональных танцоров уже ушли из профессии.

Наряду с мелкими клубами в Мадриде закрываются и культовые заведения. Среди них таблао Casa Patas – одно из самых посещаемых в Мадриде. Его директор Мартин Герреро говорит, что без туристов работать нет смысла.

Учитывая сложившуюся ситуацию, владельцы таблао создали Национальную ассоциацию и надеются на помощь государства. Иначе танцевальный стиль, который включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, окажется на грани вымирания.

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