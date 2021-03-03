Колокольцев рассказал, как МВД России борется с бандитизмом и наркотрафиком

Глава ведомства отметил, что следствием установлена причастность фигурантов к разбойным нападениям на частные дома, краже, угонам автотранспорта Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр внутренних дел России генерал Владимир Колокольцев рассказал участникам коллегии МВД России о пресечении деятельности банды, на счету которой более двух десятков преступлений.

- В октябре прошлого года возбуждено уголовное дело по статье "Бандитизм" в отношении двух лидеров и шести участников устойчивой вооруженной группы. На территории Московской и Тульской областей ими совершен ряд тяжких и особо тяжких деяний, включая убийство и 11 разбойных нападений. Группа действовала в 2017 – 2020 годах, была хорошо оснащена и имела в своем распоряжении боевое огнестрельное оружие, использовавшееся при нападениях на граждан. Соучастники подозреваются в убийстве уроженца Республики Молдова, совершенном в 2018 году в Раменском районе Московской области. Злоумышленники вывезли тело убитого на его автомобиле в лесной массив, после чего машину сожгли, - заявил министр.

Глава ведомства отметил, что следствием установлена причастность фигурантов к разбойным нападениям на частные дома, краже, угонам автотранспорта, незаконному хранению, перевозке и хищению оружия и убийству. В МВД уточнили, что все участники банды ждут своего суда под стражей.

Также в своем докладе Колокольцев сообщил о раскрытии крупной сети наркоторговцев.

Деятельность злоумышленников пресекли оперативники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с коллегами из Главного управления МВД России по Волгоградской области. При силовой поддержке сотрудников спецподразделения «Гром» задержан 21 человек – участники организованных групп. По предварительным данным, эти группы являлись структурными подразделениями одного преступного сообщества.

- Участники межрегионального преступного сообщества занимались распространением наркотиков через теневой сегмент сети Интернет. В масштабную криминальную схему входили так называемые розничные и оптовые закладчики и перевозчики, поставляющие запрещенный товар в Московскую и Волгоградскую области, Краснодарский край, а также ряд других регионов. Для конспирации продавцы наркотических средств при общении на различных площадках Сети использовали псевдонимы. В общей сложности полицейские изъяли более 25 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, - сообщил подробности министр МВД России.

21 члену наркомафии грозят пожизненные сроки. Они также ждут суда под стражей. В настоящее время следствием устанавливается причастность остальных фигурантов к деятельности криминальной организации.