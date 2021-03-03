Определены даты проведения ПМЭФ-2021

Датами проведения XXIV Петербургского международного экономического форума определены 2-5 июня 2021 года.

- С учетом мнения экспертов о том, что Россия и мир находятся сейчас «в точке постпандейминого перелома» и потребности мирового сообщества в стабилизации эпидемиологической обстановки, которая возможна благодаря всеобщей вакцинации и формированию коллективного иммунитета, считаем возможным проведение Петербургского международного экономического форума 2-5 июня 2021 года. Оргкомитет Форума приложит все усилия для проведения мероприятия с учетом действующих мер безопасности по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (СOVID-19), которые тщательным образом проработаны с Роспотребнадзором с учетом требований ВОЗ, – заявил советник Президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.