Генерал армии Анатолий Куликов: В полиции теперь меньше случайных людей

Генерал армии Анатолий Куликов на радио "Комсомольская правда". Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

- Анатолий Сергеевич, сегодня, в некотором роде, тоже День милиции, потому что президент встречается с коллегией МВД. (Это событие произошло в среду, 3 марта.) В предыдущих интервью - а как раз тогда были незаконные уличные протесты - вы уже говорили о том, что отношение к милиции изменилось. К полиции, не знаю, как лучше назвать...

- Да, изменилось, это заметно.

- Видите, практически все нарушители порядка извинялись, которых тогда «повязали». Как бы вы объяснили этот феномен, что за короткое время удалось вернуть доверие к полиции? Что она приблизилась к народу...

- Во-первых, если возвращаться к протестным акциям, - думаю, была проделана большая работа. Идеологическая, если можно ее так назвать, когда раскрыли образ самого «лидера» этого движения, его несостоятельность. Это - с одной стороны.

А, с другой, - раскрыли людям, поддерживающим «лидера» - ошибочность их действий. Потому что тот, кого они поддерживают, сам не является примером - ни с точки зрения морали, ни с точки зрения правового поведения. И люди поняли...

Я, действительно, беседовал со многими, они сказали - нет, конечно, мы никогда не пойдем больше туда. (На акции протеста.) Поддерживать его...

- Это я понял. А такой феномен, почему так наша милиция и полиция изменилась? Качество выросло. Перестали их «гнобить», сокращать, зарплату повысили. Уважение в обществе. Чем объяснить, что люди другие теперь там? И вежливые, и жесткие в то же время. Персонал, я имею ввиду.

- Да нет, люди те же самые, просто приобрели опыт, провели с ними большую разъяснительную работу. А от тех, кто не понимает, как себя вести, от них освободились.

А потом - многие ведь обретали опыт уже в рамках, так сказать, новой организационно-штатной структуры, когда ОМОН и СОБР перешли в Росгвардию, для них это тоже очень многое значило.

- Такое ощущение, что они интеллигентнее стали, ребята. Улыбчивее.

- Ну, вот я и говорю, они опыт приобрели. Понимают, что надо выполнять задачу, нашли пути, так сказать - с «соблюдением норм соцзаконности» - как говорили в советское время.

В МВД, в Росгвардии теперь меньше стало случайных людей, это правда.

- А если вести речь о новых задачах, которые стоят сейчас перед МВД...

- Во-первых, мы видим, как обостряются угрозы со стороны Запада, это все продолжается. И там ни в коей мере не сложат руки, не скажут: «Оставим Россию в покое». Нет, конечно.

И нам надо быть просто готовыми к этому.

Здесь - и разъяснительная работа, и предупредительные меры. И это касается не только правоохранителей. Это касается абсолютно всех структур власти, начиная от высшего эшелона и - до рядового чиновника, сотрудника. В том числе, на местах, в регионах.

- И мы с вами проводим такую же работу, товарищ генерал армии.

- Да. В том числе, и мы с вами.