Защита исторической правды: общественники обсудили борьбу с искажением фактов о Второй мировой войне

Первое заседание Научного совета РВИО

На первом в 2021 году заседании Научного совета Российского военно-исторического общества шла речь не только об изучении военного прошлого нашей страны. На плечи входящих в совет 25 самых именитых российских историков легла не одна лишь забота о популяризации знаний о нашем участии в самой страшной войне, но и необходимость «сражаться» с искажениями фактов как о роли СССР в победе над нацизмом, так и о преступлениях фашистской Германии.

Председатель РВИО, помощник президента РФ Владимир Мединский, подчеркнув, что с участием членов и экспертов совета издано 126 томов исторической литературы тиражом более миллиона экземпляров, напомнил о проблеме, которая, увы, актуальна.

- По итогам Второй мировой признан геноцид в отношении еврейского народа, сербов и цыган, - констатировал Мединский, - но самая большая пострадавшая от сознательного истребления, причем вне зависимости от этнической составляющей категория населения – это то, что мы называли «советский народ».

Геноцид со стороны нацистов по отношению к советскому народу, ставшему победителю в той войне, на международном уровне не признан до сих пор, несмотря на убийственные факты, представленные на Нюрнбергском трибунале.

Доктор исторических наук Олег Назаров назвал «самым недооцененным подвигом» то, как Красная Армия летом и осенью 1941-го высокою ценой сорвала блицкриг вермахта — это предопределило будущие наши победы под Москвой, Сталинградом и Курском. Признавая и то, что в начале войны мы несли и жестокие поражения, и большие потери, Назаров призвал не играть с фактами и не впадать в пораженчество.

Противостоять искажению истории, в том числе, истории Второй мировой и Великой Отечественной призван и журнал РВИО «Идеология будущего», первый номер которого был представлен на этом заседании Научного совета.

- Во вступительной статье научного директора РВИО Михаила Мягкова предлагается создать Совет по исторической политике при Президенте России, - сообщила глава Центра региональных проектов и межрегиональных связей РГУ им. Есенина Ольга Воронова, - Совет мог бы содействовать в реализации конституционных полномочий по защите исторической правды и сохранению исторической памяти.

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