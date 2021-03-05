Песков ответил на вопрос о позднем иностранном госте Путина в Кремле

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Я вчера вечером здесь, в Кремле, работая, уже совсем поздно встречался с одним своим знакомым, - рассказал Владимир Путин волонтерам, с которыми общался в четверг, 4 марта.

- Он иностранец, приехал по делам в Россию. И рассказал о своих впечатлениях: «Ты знаешь, я удивился, приехав в Москву». Я говорю: «Чему?» «Москва живёт. У нас, – говорит, – в крупнейших городах Европы, редкие машины на улицах, людей почти нет, всё закрыто». Некоторые ожидали, что мы просядем и даже провалимся, но мы там, где мы есть.

«Комсомолка» задалась вопросом: кто из иностранцев мог приехать к президенту в Кремль в столь поздний час?

- Дмитрий Сергеевич, можно предположить, кто это был? - спросил я напрямую у Пескова. - Товарищ Берлускони, товарищ Шредер? Или, может быть, танцевавшая с Путиным на своей свадьбе экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которую выдвинули, как известно, в совет директоров «Роснефти» в качестве независимого директора? Может быть, она приехала знакомиться с новым местом работы?

- Знаете, - ответил пресс-секретарь, - эта встреча, которую упомянул президент, как и многие другие, относится к категории его личных контактов, коих немало, естественно.

Существуют также и рабочие контакты, о которых мы публично не сообщаем, и это абсолютно нормальная практика.

Каждые сутки президента - они изобилуют огромным количеством событий, встреч, и их гораздо больше, чем то, что вы видите по телевизору или читаете в информационных сообщениях.

Поскольку это была личная встреча, я не располагаю информацией о том, кто был собеседником президента.

Ответил Дмитрий Песков на брифинге и на уточняющие вопросы других журналистов.

- А иностранец двухнедельный карантин перед встречей с президентом выдерживал? - поинтересовались коллеги.

- Поскольку я не знаю, кто это был (это не входит в мою компетенцию, это личная встреча президента), - повторил Песков, - не знаю, какие превентивные эпидемиологические меры там выполнялись.

Пресс-секретарь также сообщил:

- Если вы заметили, в последний месяц уже увеличилось количество подобных мероприятий с непосредственными прямыми контактами, и, действительно, вчера это тоже было. (Речь о встрече президента с волонтерами. - А.Г.) Количество таких мероприятий... будет дальше увеличиваться, но постепенно, с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация. И, конечно же, при строгом соблюдении всех превентивных противоэпидемиологических мер.

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