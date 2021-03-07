«Появился азарт - разве девушка не может быть следователем?!»: Четыре истории сотрудниц ГСУ СК по Московской области

Юлия Родина уже около 10 лет работает следователем в СК. Фото: ГСУ СК РФ по Московской области.

В советское время это встречалось куда реже - женщина-следователь. Сегодня среди нынешних сотрудников Следственного комитета, в том числе ГСУ СК России по Московской области, представительниц прекрасного пола становится все больше. И дело вовсе не в каких-то там искусственных «квотах», размышлении о толерантности и прочих подобных вещах. Женщины своей работой доказывают, что они не просто готовы быть в профессии на равных с коллегами-мужчинами, но и в чем-то превосходят их.

Накануне праздника 8 марта, когда Россия будет поздравлять всех своих женщин - жен, дочерей, мам, бабушек - «Комсомольская Правда» расскажет о сотрудницах Следственного комитета, работающих следователями в Подмосковье.

«КО МНЕ МОЛОДЫЕ СЛЕДОВАТЕЛИ ПРИХОДЯТ ПОСОВЕТОВАТЬСЯ»

Следователь по особо важным делам СО по городу Домодедово ГСУ СК России по Московской области Юлия Родина расследует дела по убийствам, изнасилованиям и экономическим преступлениям.

- Не могу сказать, что я еще с детских лет планировала стать следователем, - признается Юлия. - Но вот 10 лет назад я пришла в отдел на преддипломную практику и увидела, что в следственном отделе нет ни одной девушки. И мне только ленивый не говорил, что девушек в следователи не берут. Так что у меня в какой-то момент включился азарт - как это девушка не может быть следователем?! Доказала. С тех пор расследую убийства и другие тяжкие преступления.

Увидев Юлия Родину в гражданской одежде, можно запросто принять ее за популярную актрису или певицу. Фото: ГСУ СК РФ по Московской области.

Именно Родина расследовала один из эпизодов так называемой банды ГТА (когда еще о существовании банды не было известно) - убийство водителя на дороге, машина которого пробила все колеса разбросанными по асфальту шипами… Преступники оставили на месте преступления отпечатки. С этого, собственно, и началось большое расследование по этнической банде.

- Работа следователя - сложная, потому что у нас ненормированный рабочий день, иногда нужно выезжать на работу по ночам. Что говорить о девушках, если и мужчины некоторые такой темп не выдерживают. Возможно, у кого-то было поначалу определенное недоверие. Мол, ну как это - девушка - следователь по «убоям»? (Так на профессиональном сленге называют убийства, - Авт.). Но с самого начала не хотела, чтобы меня оценивали на половину, потому что я женщина. Да, иногда тяжеловато. Но сейчас, например, я в отделе самый опытный сотрудник, ко мне молодые следователи приходят посоветоваться по рабочим вопросам.

Капитану юстиции Юлии Родиной сейчас 34 года. Воспитывает пятилетнюю дочь - когда мама на работе, помогают бабушки и дедушки.

- Работа у меня сложная, но интересная. Ею живешь. Но при этом нельзя забывать и о семье, и о себе. Я стараюсь следить за собой. Хочется при всех своих профессиональных качествах быть еще и красивой женщиной.

Многие, кстати, увидев Юлия в штатском, вряд ли могут предположить, что перед ними не известная актриса, а опытный следователь, которая раскрывает самые ужасные преступления, на которые только способны люди.

Екатерина Бурнашова расследует тяжкие преступления в Видном. Фото: ГСУ СК РФ по Московской области.

«ЖЕНЩИНЫ ЗДЕСЬ НЕЗАМЕНИМЫ»

Коллега Юлии Екатерина Бурнашова работает следователем по особо важным делам в том же отделе, но непосредственно отвечает за расследования на территории города Видное.

- О профессии следователя я как раз с детства мечтала, - рассказывает Екатерина. - У меня была серия детских книжек, в которых всякие загадочные дела расследует мальчик по имени Фатти. (Речь идет о повестях «Пятеро тайноискателей» английской писательницы Энид Блайтон, - Авт.). Так что я всегда знала, что буду следователем. К тому же у меня родители военные, так что люди с погонами - привычная для меня история.

Старший лейтенант юстиции Бурнашова начинала в прокуратуре, но вот уже седьмой год работает в Следственном комитете. За это время она расследовала немало резонансных дел. Среди них - нападение на фельдъегерскую службу, которая перевозила дипломатическую почту; убийство 8-летнего мальчика, которое совершил его отчим, сам же написавший заявление об исчезновении ребенка; дело сотрудника полиции, который крышевал этническую банду, грабившую на подмосковных дорогах большегрузы, и многое-многое другое.

В ее активе немало расследований по резонансным делам. Фото: ГСУ СК РФ по Московской области.

- Знаете, мне даже кажется, что работа следователя - это на самом деле больше женская работа, - улыбается Екатерина. - Да, оперативниками должны быть непременно мужчины, потому что они напрямую работают с бандитами, с их поиском и задержанием. Но там, где начинается работа с бумагами, женщины незаменимы. Все-таки мы более скрупулезны и внимательны к мелочам. Считаю, что женщины - хорошие психологи, им проще вести допросы и работать с детьми.

Ольга Попова - выпускница Факультета подготовки следователей Московской академии СК. Фото: ГСУ СК РФ по Московской области.

ВЫПУСКНИЦА АКАДЕМИИ СК

Московская академия Следственного комитета РФ - сегодня главная кузница кадров для СК. (Также есть Академия СК в Санкт-Петербурге и филиалы в еще нескольких регионах страны, - Авт.). 23-летняя Ольга Попова выпустилась из вуза в 2020 году и летом прошлого года пополнила ряды подмосковных следователей.

- На факультет подготовки следователей я поступала сознательно, - рассказывает девушка. - Нет, никто из моих родственников не работал в органах и с юриспруденцией никто не был связан. Но мне всегда казалось, что работа следователя - очень интересная и, что еще важно, очень полезная для общества. Кстати, в какой-то степени на мой выбор повлиял сериал «Тайны следствия», где главная героиня - следователь в исполнении Анны Ковальчук.

По словам Ольги, на ее курсе (он, к слову, стал вторым выпуском отдельного следовательского факультета) было немало девушек - примерно четверть от общего числа студентов. Практически все теперь работают в разных подразделениях СК.

- Сама я из подмосковного Жуковского, но по распределению попала в Следственный отдел по городу Павловский Посад ГСУ СК России по Московской области. Теперь снимаю здесь квартиру и работаю.

Павловский Посад - родина знаменитых павловскопосадских платков и шалей, а также легендарного советского актера Вячеслава Тихонова (здесь даже посвященный ему музей есть). Городок небольшой - в городском округе живет около 80 тысяч человек, но работы следователям хватает.

- Сразу после академии включиться в рабочий ритм следователя непросто, но все трудности преодолеваются, - лейтенант юстиции Ольга Попова настроена позитивно. - Работы много, поэтому всегда нужно уметь переключаться и находить время на отдых, спорт, семью.

Подполковник юстиции Елена Фокина - из династии следователей. На снимке она (справа) со своей мамой. Фото: ГСУ СК РФ по Московской области.

КАК ЭМОЦИОНАЛЬНО НЕ ВЫГОРЕТЬ НА ЭТОЙ РАБОТЕ?

Елена Фокина, следователь по особо важным делам второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области, - один из старожилов среди текущего состава подмосковных следователей.

При этом стоит отметить, что подполковник юстиции Фокина вышла из настоящей династии следователей. В следствии работали ее дедушка, отец, мама и тетя. СК тогда еще не существовало - ведомство в нынешнем году отметило свой 10-летний юбилей, родственники Елены служили в милиции.

Следственный комитет, напомним, занимается расследованиями по самым тяжким преступлениям. Убийства, изнасилования, в том числе преступления против несовершеннолетних. Не всем мужчинам по силам ежедневно сталкиваться с такой «жестью» и не выгорать эмоционально. Что уж говорить о женщинах!

Поэтому то, что Елена Фокина после стольких лет работы в следствии (начинала еще в прокуратуре) по-прежнему на своем посту, конечно, дорогого стоит. Женщин иногда называют слабым полом. Но это, конечно, не так. И женщины, работающие следователями, это наглядно доказывают.

- Как удается не выгорать эмоционально на такой сложной работе?

- Это от человека зависит, - объясняет Елена. - Моя мама 38 лет отдала следствию и не выгорела. Отец не выгорел. Дедушка тоже. Я нашла работу по душе и точно знаю, что приношу обществу пользу. Просто всегда нужно уметь переключаться с работы на семью и свободное время. Я, например, люблю оперу, балет, хожу на выставки, много читаю про великих художников. С коллегами, конечно, надо дружить. Но при этом всегда должны быть друзья из других сфер, чтобы на отдыхе ты имел возможность отключаться, перезагружаться.

Елена Фокина с сыновьями. Фото: ГСУ СК РФ по Московской области.

По мнению Фокиной, именно в этом и заключается главный секрет долголетия в профессии.

- Недавно у меня был повод для особой радости. У сына в школе спросили: «А где работает твоя мама?» Мне потом рассказывали, с какой гордостью он ответил: «В Следственном комитете!». Для меня это большой показатель.

Редакция «Комсомольской Правды» поздравляет всех женщин, работающих в ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области, с праздником 8 марта, Международным женским днем!

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