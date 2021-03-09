Футбол объединяет: В Москве прошел международный детский турнир «Кубок добра»

Вратарь команды Спартак-Москва Фото: БФ «Под флагом добра»

Необычные соревнования по мини-футболу прошли 7 марта в Москве на стадионе СК «Локомотив» «Сапсан-Арена». «Кубок добра» - это футбольный турнир для детей с разной судьбой, но равными возможностями. Вот уже пять лет сорневнования проводит Благотворительный фонд «Под флагом добра».

Участникам - от 9 до 12 лет. На поле вышли очень разные ребята. Их объединяло главное - любовь к спорту, азарт, воля к победе. А все остальные различия, если задуматься, не так-то уж и важны.

За первенство наравне боролись мальчишки и девчонки. Всего в турнире сыграли 10 команд. Среди них - «Дети послы мира» школы-интерната МИД, сборная Японии, команда серпуховской школа-интерната «Абсолют», команда девочек «Буревестник», «Смена» - команда с участием детей с различными особенностями здоровья, команда ребят с детским церебральным параличом «Спартак-Москва». а также чемпионы предыдущего турнира – команда ЦССВ «Каховские Ромашки».

Борьба за мяч между игроками сборной Японии и команды Спартак-Москва Фото: БФ «Под флагом добра»

Обладателем «Кубка добра» в итоге стала команда «Абсолют». В финальном матче она обыграла команду «Дети - послы мира» со счётом 1:0. В матче за третье место победу одержала инклюзивная команда «Спартак-Москва».

Владимир Олексин - главный специалист отдела проведения соревнований РФС вручил награду победителям турнира Фото: БФ «Под флагом добра»

Роль судьи взял на себя мастер спорта, российский тренер, арбитр Валерий Шавейко. А комментатором матчей стал музыкант и продюсер Михаил Гребенщиков.

В этот день организаторы подарили детям не просто возможность показать свое спортивное мастерство, но и устроили им настоящий праздник.

- Международный детский турнир по мини-футболу «Кубок добра» - это право каждого ребенка, независимо от его возможностей здоровья и социального положения, на праздник, внимание и заботу от взрослых и на свою бесценную надежду на будущее, - уверены в фонде «Под флагом добра».

Тренировки и мастер-классы для юных футболистов провели известные спортсмены: советские футболисты Сергей Шавло и Вагиз Хидиятуллин, ветеран футбола, тренер артистических сборных Андрей Еманов. Хореограф Андрей Олейников и певец Антон Зацепин провели танцевальные мастер-классы. А за музыкальное сопровождение отвечали детский инклюзивный джазовый оркестр «Солнечные нотки» с музыкантом Николаем Шипулиным.

Антон Зацепин и волонтеры МПГУ во время танцевального мастер-класса Фото: БФ «Под флагом добра»

Завершил турнир Гала-матч с участием команды детей «Сборная Мира» и «Сборной артистов». В ее состав вошли артисты Игорь Сильченко, Станислав Раскачаев, Глеб Гервассиев, Иван Степанов, а также внук легендарного вратаря Льва Яшина Василий Фролов.

Важную роль на таком турнире играют и волонтеры: организаторам помогали студенты МГПУ, а также добровольцы школы-интерната МИД.

- Были использованы комплексные подходы с учетом особенностей детей и их возможностей, включая и музыкальное сопровождение, и творческую реализацию, и включенность волонтёров. Все это позволило реализовать и спортивную деятельность как посильную нагрузку для детей. В то же время такое взаимодействие способствует улучшению поведенческих реакций подрастающего поколения, - считает организатор турнира, директор благотворительного фонда «Под флагом добра», Наталья Давыдова.