Одноклассники и фонд Варламова запустили карту исчезающего архитектурного наследия регионов России

На сайте размещена интерактивная карта значимых архитектурных объектов России, которые нуждаются в реконструкции Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Социальная сеть Одноклассники запустила просветительский проект «Архитектурный перископ» вместе с фондом «Внимание» – в поддержку разрушающихся памятников зодчества в регионах России. ОК посещают миллионы пользователей со всей страны, и социальная сеть решила внести свой вклад в развитие и сохранение культуры в регионах. Для этого ОК совместно с фондом решили привлечь внимание к уникальным объектам в разных городах, которые нуждаются в реконструкции. Пользователи смогут больше узнать о российских достопримечательностях и помочь в их сохранении.

На сайте размещена интерактивная карта значимых архитектурных объектов России, которые нуждаются в реконструкции. В «Архитектурном перископе» собраны уникальные видео-таймлапсы и фотографии построек, а также комментарии ведущих экспертов отрасли. Для видеосъемки были использованы специальные дроны, чтобы пользователи смогли детальнее рассмотреть строения, оценить их масштаб и красоту, не выходя из дома. Кроме того, в группе фонда в ОК развернется информационная кампания с новостями и интересными деталями об удивительных зданиях проекта.

«Архитектурный перископ» рассказывает истории создания и развития не самых популярных, но не менее ценных памятниках архитектуры. Так, например, можно узнать, что грандиозная ВДНХ проходила не только в Москве, но и в Рязани, конструктивистская водонапорная башня в Екатеринбурге была когда-то крупнейшей в мире, а один из лучших памятников позднесоветского монументального искусства — 50 метровая мозаичная стена — находится в Тольятти.

Одноклассники также выпустили специальный стикерпак с главным героем «Домиком» причудливой формы. Стикеры помогут не только ярче выражать эмоции в переписке, но и встроят архитектурную повестку и деятельность благотворительного фонда в ежедневную коммуникацию пользователей. В дополнение, соцсеть выпустила лимитированную коллекцию почтовых открыток с артефактами «Архитектурного перископа», которые будут разыграны в группе фонда.

По желанию, пользователи смогут напрямую поддержать фонд «Внимание», нажав на кнопку «Помочь» на сайте проекта, и сохранить многие архитектурные шедевры.

«ОК пользуются по всей России, поэтому для нас было важно уделить внимание уникальным зданиям в разных регионах. Пользователи соцсети любят обмениваться впечатлениями и эмоциями, делиться интересными находками. В проекте «Архитектурный перископ» мы специально выбрали объекты, которые выбиваются из «стандартных» достопримечательностей, чтобы люди со всей России смогли узнать о них, вдохновиться и помочь, а может быть запланировать путешествие, чтобы увидеть памятники архитектуры вживую», — комментирует Сергей Томилов, PR директор социальной сети Одноклассники

«В России огромное количество разрушающихся памятников архитектуры, и среди них есть настоящие шедевры, о существовании которых многие жители страны даже не подозревают. Именно 7 таких объектов мы выбрали для совместного проекта с Одноклассниками. На интерактивной карте проекта – не только дореволюционные объекты, но и 3 советских архитектурных памятника. Сейчас под угрозой исчезновения находится даже этот сравнительно молодой пласт наследия. Надеемся, что проект «Архитектурный перископ» сможет не только познакомить аудиторию Одноклассников с российским наследием, но и поможет привлечь внимание к проблеме и приблизить момент, когда эти здания будут спасены», — комментирует Роман Ушаков, координатор благотворительного фонда «Внимание»