Шипы обломает: COVID-19 предложили лечить ультразвуком

Под воздействием ультразвуковых колебаний коронавирусы взрываются. Фото: Shutterstock

Коронавирусы SARS-CoV-2, которые попали в организм, размножаются там и вызывают COVID-19, можно уничтожить физическим путем. То есть, без каких-либо лекарственных препаратов. Крошечную дрянь, как выяснилось, убивает ультразвук – буквально разрывает на части. В этом убедились ученые Массачусетского технологического института (MIT’s Department of Mechanical Engineering), обнаружившие губительный – противовирусный - эффект высокочастотных колебаний.

Wei Li, Yuming Liu, Juner Zhu – исследователи, которыми руководил профессор Томаж Вержбицкий (Tomasz Wierzbicki, professor of applied mechanics at MIT), моделировали ультразвуковое воздействие на вирусы. И отслеживая их реакцию, выявили наиболее убийственную частоту.

На частотах от 25 до 100 МГц шарики вирусов корежит так, что обсыпаются шипы (spikes), благодаря которым они проникают в человеческие клетки, лопаются белковые мембраны и липидные оболочки.

Вирусы в зоне воздействия ультразвука – например, такого, какой излучает обычный прибор для УЗИ-сканирования, погибают почти мгновенно – меньше, чем за миллисекунду.

Кто знает, вдруг и в самом деле от COVID-19 можно будет лечить, делая УЗИ легких и бронхов. Фото: Shutterstock

Ученые полагают, что столь мощный эффект возникает за счет резонансных явлений. Подобным образом иной раз «взрываются» бокалы, собственная частота колебаний которых вступает в резонанс с голосом певца.

Жаль, что массачусетские теоретики пока не проверили свои модели на практике – не попробовали поубивать коронавирусы у каких-нибудь реальных больных. Совместно с медиками, конечно. Но и до таких экспериментов дело дойдет, - обещают в MIT. Для начала ученые хотели бы инициировать дискуссию - услышать мнения коллег. Получить их компетентные отклики на статью, опубликованную в журнале Journal of the Mechanics and Physics of Solids, на которую ссылается пресс-релиз MIT и газета The Daiy Mail.