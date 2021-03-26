Повышение социальной пенсии с 1 апреля 2021: после индексации средний размер составит 10 183 рубля

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Фото: Shutterstock

Правительство утвердило постановление повышения социальных пенсий с 1 апреля 2021 года . Индексация составит 3,4%. Документ подписал премьер Михаил Мишустин.

После проведения индексации средний размер социальной пенсии составит 10 183 рубля, уточняется на сайте кабмина.

Решение об индексации затронет более 3,9 миллиона человек.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Размер индексации рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года.

В 2019 году величина прожиточного минимума пенсионера составляла 9002 рубля, в 2020 году - 9 308 рублей. Исходя из соотношения величин прожиточного минимума и определен размер индексации.

- У тех граждан, у кого своя социальная пенсия меньше прожиточного минимума пенсионера в регионе, есть социальная доплата, которая позволяет увеличить пенсионное обеспечение до этого уровня, - объяснили в Минтруде.

На индексацию пенсий в бюджете Пенсионного фонда заложено 12,8 миллиарда рублей.