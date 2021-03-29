Артур Чилингаров - об операции трех подводных «ледоколов»: Для мирного освоения Арктики у нас нет никаких преград

Знаменитый полярник, Герой Советского Союза и Герой России - в программе «Коридоры власти с Александром Гамовым» на Радио «Комсомольская правда» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Алло! Артур Николаевич, здравствуйте, это ваши попутчики по Арктике из «Комсомолки» - Гамов с Веленгуриным, он рядом. (В субботу, 20 марта, мы летали вместе с Чилингаровым в Нарьян-Мар.)

- Привет!

- Сегодня завершаются учения на Северном флоте, о которых уже докладывали Президенту России.

СПРАВКА

Из доклада главнокомандующего Военно-Морским флотом РФ адмирала Николая Евменова Верховному главнокомандующему Владимиру Путину, пятница, 26 марта:

«Товарищ Верховный Главнокомандующий, с 20 марта 2021 года проводится комплексная арктическая экспедиция «Умка-2021»... Впервые в истории Военно-Морского Флота выполнено всплытие из-подо льда трёх атомных ракетоносцев с проломом полутораметрового льда по единому замыслу и плану в назначенное время в районе радиусом 300 метров...»

Три российские подлодки одновременно пробили лед в Арктике. Фото: mil.ru

- Владимир Путин высоко оценил эту необычную операцию. А вы...

- Я тоже высоко оцениваю. Все, что делается в Ледовитом океане, все равно связано со мной пока еще. (Чилингаров - спецпредставитель Президента России по международному сотрудничеству в Арктике и Антарктике. - А.Г.)

- Скажите, а вы хотели бы…

- Да, хотел бы быть на одной из этих лодок. Я погружался под лед на глубину 4 с половиной километра в Северном Ледовитом. Поэтому все, что связано с этим океаном, - касается и меня.

А вы теперь, кстати, оба из «Комсомольской правды», - тоже полярники…

- Вы нас с Веленгуриным приняли в полярники, да?

- 24-го апреля будет День полярника, и мы обязательно вас примем.

- Спасибо... Скажите, кроме гордости за наших подводников, за наш флот, что эта грандиозная экспедиция лично вам дает?

- С подводниками мы одной крови (я имею в виду себя и свою команду), мы крепко связаны с Арктикой. Мои ребята - это люди, влюбленные в свою профессию, патриоты России, своей Родины.

А мы с ними всегда - сердцем и душой - там, где наши первопроходцы будут погружаться и всплывать.

- А вы уже поздравили подводников, командующего ВМФ с такой внушительной победой?

- Да, телеграммы сегодня ушли.

- А что это даст стране - в плане обороноспособности, безопасности и - для продолжения мирного освоения Арктики?

- Тут главное - обороноспособность, охрана государственных границ, возможность всплывать в любой точке, на разных глубинах.

Что касается мирного освоения... Если такая задача будет поставлена - в любую точку Ледовитого океана могут быть доставлены все необходимые грузы.

- Вот проломили лед - полтора метра толщиной. Это же не предел возможностей?

- Для атомной подводной лодки это, наверное, предел, а для ледокола – нет, не проблема, и более толстые льды он ломает.

Но, самое главное, что атомный ракетный крейсер из-под воды выходит.

- Это у нас подводный ледокол теперь есть?

- Это ближе ко мне – братья, родные люди – те, кто погружается и всплывает в разных точках мирового океана.

- Чилингаров же опускался на дно Северного Ледовитого океана…

- Ну, мы и флаг России на дне поставили.

- А где вы еще собирались наши флаги поставить, товарищ главный полярник мира?

- Ну, подумаем еще. Раскрывать тайну не будем. Пока будем делать дрейфующую станцию.

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