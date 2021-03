Алексей Воробьев сыграл молодого Владимира Путина в фильме «Рейган». Там показан развал СССР, есть Брежнев и отец Анджелины Джоли

","provider_name":"Instagram","provider_url":"https://www.instagram.com/","thumbnail_height":600,"thumbnail_url":{"base":"short","entity":"t6b","spot":"share"},"thumbnail_width":480,"type":"rich","version":"1.0","width":658},"ru":{"title":"Алексей Воробьев и Джон Войт"},"template":{"name":"instagram","renderer":"js","sub":false,"subject":"json"}},{"@context":"paragraph","ru":{"entities":[{"@context":"mention","class":"surn","indices":[7,13],"text":"рейган"},{"@context":"mention","class":"geo","indices":[45,48],"text":"сша"}],"hashtags":["рейган","год","сша","бюджет","рубль","фильм","президент","миллион","миллиард","доллар","экран"],"stats":{"noun":11,"text":144,"words":33},"text":"Фильм «Рейган», посвященный 40-му президенту США, должен выйти на экраны в 2022 году. Его бюджет — 25 миллионов долларов (1,9 миллиарда рублей)."}},{"@class":4,"@context":"photo","@id":2116213,"@type":["internal"],"author":{"@class":11,"@context":"person","@id":816451,"familyName":"GLOBAL LOOK PRESS","homepage":"kp","issue":"author","meta":[{"name":"geo","value":1}],"name":"GLOBAL LOOK PRESS","scale":"daily"},"meta":[{"name":"width","value":4252},{"name":"height","value":2835},{"name":"ratio","value":1.4998236331569665}],"ru":{"description":"GLOBAL LOOK PRESS","entities":[{"@context":"mention","class":"geo","indices":[24,27],"text":"сша"}],"hashtags":["экран","сша","фильм","год","президент"],"stats":{"noun":0,"text":17,"words":3},"title":"Фильм о 40-м президенте США выйдет на экраны в 2022 году."},"url":"/share/i/4/2116213/"},{"@context":"paragraph","ru":{"entities":[{"@context":"mention","class":"surn","indices":[72,78],"text":"рейган"},{"@context":"mention","class":"surn","indices":[120,126],"text":"путин"},{"@context":"mention","class":"orgn","indices":[138,141],"text":"кгб"},{"@context":"mention","class":"geo","indices":[204,208],"text":"ссср"}],"hashtags":["кенгор","рейган","отставник","сценарий","виктор","консультация","развал","ссср","владимир","бог","повод","пётр","визит","рональд","путин","кгб","книга","крестоносец"],"stats":{"noun":18,"text":209,"words":39},"text":"Сценарий опирается на книги Пола Кенгора «Крестоносец» и «Бог и Рональд Рейган». И стартует с визита молодого Владимира Путина отставнику КГБ Виктору Петровичу — у него за консультацией по поводу развала СССР."}},{"@context":"paragraph","ru":{"entities":[{"@context":"mention","class":"orgn","indices":[70,73],"text":"кгб"},{"@context":"mention","class":"geo","indices":[87,91],"text":"ссср"},{"@context":"mention","class":"surn","indices":[147,155],"text":"рейган"}],"hashtags":["кенгор","протяжение","год","рейган","прототип","виктор","ссср","половина","правдивость","аналитик","агент","фильм","способ","рональд","персонаж","кгб","история"],"stats":{"noun":17,"text":323,"words":61},"text":"— Виктор — персонаж, у которого сразу несколько прототипов из агентов КГБ и аналитиков СССР, которые на протяжении многих лет следили за Рональдом Рейганом, — говорит Пол Кенгор. — Это не документальный фильм, а художественный, так что я придумал способ оставить правдивость истории, но при этом сделать ее развлекательной."}},{"@context":"paragraph","ru":{"entities":[{"@context":"mention","class":"surn","indices":[16,22],"text":"путин"},{"@context":"mention","class":"surn","indices":[60,67],"text":"новиков"},{"@context":"mention","class":"surn","indices":[127,135],"text":"воробьев"}],"hashtags":["образ","алексей","владимир","воробьев","намёк","президент","картина","путин","имя","новиков","пора"],"stats":{"noun":12,"text":191,"words":33},"text":"Образ Владимира Путина заявлен в картине под именем Алексей Новиков. До сих пор непонятно, переименуют его или нет. Но Алексей Воробьев объяснил, что намек на российского президента очевиден."}},{"@context":"paragraph","ru":{"hashtags":["фишка","подача","будущее","актёр","глава","режиссёр","лидер","страна"],"stats":{"noun":9,"text":190,"words":38},"text":"— Я играл политического лидера, будущего главу нашей страны, — сказал актер. — Много разных фишек предлагал режиссеру, которые наблюдал у мировых лидеров, но ему нравилась именно моя подача."}},{"@context":"paragraph","ru":{"entities":[{"@context":"mention","class":"orgn","indices":[189,192],"text":"кгб"},{"@context":"mention","class":"surn","indices":[237,247],"text":"воробьев"}],"hashtags":["антураж","виктор","воробьев","пётр","фотография","офицер","реквизитор","создатель","квартира","характер","кгб","дух","художник"],"stats":{"noun":13,"text":248,"words":42},"text":"Он уверяет, что создатели советовались с ним, как лучше показать русский характер и передать дух. Он уверяет, что создатели советовались с ним, как лучше показать русский характер и передать дух. А еще художники и реквизиторы создавали антураж квартиры, в которой живет отставной офицер КГБ Виктор Петрович, по фотографиям, присланным Воробьевым.