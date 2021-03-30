Алексей Воробьев сыграл молодого Владимира Путина в фильме «Рейган». Там показан развал СССР, есть Брежнев и отец Анджелины Джоли

Алексей Воробьев. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Участник «Евровидения» Алексей Воробьев продолжает покорять Голливуд, подобно Александру Невскому. Карьера музыканта переживает стремительный взлет. Возможно, все дело в том, что Алексей достиг возраста Христа. Возможно, голливудские продюсеры наконец рассмотрели в нем незаурядный дар.

Так и иначе, в 2018 году Воробьев сыграл в черной комедии Unreal («Нереально») для кабельного канала LifeTime. В 2020 году снялся в пятнадцатиминутной роли карикатурного русского шпиона Бобби в сериале «Космические войска».

Алексей Воробьев в сериале «Космические войска».

Ну, а теперь продюсеры доверили Алексею роль...Владимира Путина. Да, это не шутка! Воробьев играет молодого президента эпохи 90-х, то есть времен службы в резидентуре КГБ в Германии. А образ соратника молодого разведчика, ветерана КГБ Виктора Петровича, воплощает легендарный Джон Войт — звезда Голливуда и отец Анджелины Джоли.

Фильм «Рейган», посвященный 40-му президенту США, должен выйти на экраны в 2022 году. Его бюджет — 25 миллионов долларов (1,9 миллиарда рублей).

Фильм о 40-м президенте США выйдет на экраны в 2022 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сценарий опирается на книги Пола Кенгора «Крестоносец» и «Бог и Рональд Рейган». И стартует с визита молодого Владимира Путина отставнику КГБ Виктору Петровичу — у него за консультацией по поводу развала СССР.

— Виктор — персонаж, у которого сразу несколько прототипов из агентов КГБ и аналитиков СССР, которые на протяжении многих лет следили за Рональдом Рейганом, — говорит Пол Кенгор. — Это не документальный фильм, а художественный, так что я придумал способ оставить правдивость истории, но при этом сделать ее развлекательной.

Образ Владимира Путина заявлен в картине под именем Алексей Новиков. До сих пор непонятно, переименуют его или нет. Но Алексей Воробьев объяснил, что намек на российского президента очевиден.

— Я играл политического лидера, будущего главу нашей страны, — сказал актер. — Много разных фишек предлагал режиссеру, которые наблюдал у мировых лидеров, но ему нравилась именно моя подача.

Он уверяет, что создатели советовались с ним, как лучше показать русский характер и передать дух. А еще художники и реквизиторы создавали антураж квартиры, в которой живет отставной офицер КГБ Виктор Петрович, по фотографиям, присланным Воробьевым.

Помимо Владимира Путина (в сценарии заявлен как Алексей Новиков) и Рональда Рейгана (Деннис Куйэд) в картине появится масса исторических личностей: Маргарет Тэтчер (Лесли Энн-Даун), Нэнси Рейган (Пенелопа Энн Миллер), Леонид Брежнев (Роберт Дави), Михаил Горбачев (Олег Крупа), Эдуард Шеварнадзе (Маршалл Р. Тиг) и другие.

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